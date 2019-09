Die ersten Vorzeichen eines prall gefüllten Gaming-Herbstes sind schon deutlich spürbar: In der ersten Septemberwoche erwarten uns viele spannende Spiele - von Neuauflagen alter Klassiker, über Fortsetzungen zu AAA-Blockbustern, bis hin zu völlig neuen Titeln. Wir haben die aktuellen PC-Releases von Montag bis Freitag für euch in einem Artikel übersichtlich gesammelt.

Retro gibt den Ton an

Eine der ersten wichtigen Neuerscheinungen für PC-Spieler diese Woche ist das vollständige Remaster der ersten drei Spyro-Spiele um den kleinen namensgebenden lila Drachen aus dem Zeitalter der PlayStaton 1. Und obwohl die Spyro Reignited Trilogie mit fast einem Jahr Verspätung auch auf dem PC kommt, ist es ein durchaus lohnendes Remaster, wie der Konsolen-Test von unseren GamePro-Kollegen beweist.

Ebenfalls am Dienstag wartet mit Children of Morta ein brandneues Spiel auf euch, dessen Pixelart-Look aber den Charm eines Retro-RPGs versprüht. Was allerdings nichts daran ändert, dass es hervorragend aussieht. Den Abschluss macht am 3. September dann das Remaster von Final Fantasy 8.

Am Donnerstag erscheint River City Girls, eine Neuinterpretation des NES-Klassiker River City Ransom. Außerdem bekommen Strategie-Freunde mit Fantasy General 2 endlich einen Nachfolger zu dem 20 Jahren alten Original.

Der krönenden Abschluss der Woche ist aber der Freitag. Die Deckungsshooter-Serie Gears of War erhält dann ihren nächsten Ableger. Dieser hört nur noch auf den Namen Gears 5, setzt die Geschichte seiner Vorgänger aber konsequent weiter.

Das Spiel verspricht wie seine Vorgänger wieder ein actiongetriebenes Shooter-Fest zu werden, in dem wir es als Gear-Soldatin Kait mit den Horden der Locust zu tun bekommen. Zumindest für Käufer der Ultimate Edition. Alle anderen müssen noch bis zum 10. September ausharren.

Montag, 2. September

Dienstag, 3. September

Mittwoch, 4. September

Donnerstag, 5. September

Freitag, 6. September