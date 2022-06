Squid Game wird zur "echten" Reality Show und Netflix sucht nach Freiwilligen

Die koreanische Serie Squid Game war im September letzten Jahres in aller Munde - und für Netflix ein voller Erfolg. Kein Wunder also, dass der Streamingdienst aus dem Werk von Hwang Dong-Hyuk Profit schlagen möchte. Deswegen bekommt Squid Game nicht nur eine bereits bestätigte Staffel 2, sondern sogar eine echte Reality-Show - wie THR berichtet.

Gestorben wird dabei aber nicht - das verspricht Netflix zumindest. Trotzdem winkt ein dicker Millionengewinn, um den sich bis zu 456 Teilnehmer streiten sollen. Falls ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch sogar bei Netflix um eine Teilnahme bewerben.

Was ist Squid Game: The Challenge?

Gesellschaftskritik wird zur Abendunterhaltung: Die dystopische Serie ist eigentlich als düstere Metapher auf die erbarmungslose Konkurrenzgesellschaft zu verstehen, unter der vor allem die Armen und Schwachen leiden. Jetzt pickt aber Netflix den Dreh- und Angelpunkt von Squid Game heraus, um daraus eine leichte Abendunterhaltung zu stricken.

Squid Game: The Challenge umfasst zehn Episoden, in der 456 Teilnehmer in harmlosen beziehungsweise nicht-tödlichen Versionen der koreanischen Kinderspiele gegeneinander antreten. Einen Starttermin für die erste Season gibt es aktuell nicht, dafür zumindest einen Ankündigungs-Teaser:

Sieger wird zum Millionär: Der Sieger von Squid Game: The Challenge wird mit insgesamt 4,56 Millionen US-Dollar belohnt. Netflix betont auf der offiziellen Website der Show, dass sowohl Verlierer, als auch Gewinner das Spiel unversehrt verlassen. Um Leben und Tod geht es bei Squid Game: The Challenge also nicht - ganz im Gegensatz zur Vorlage.

So könnt ihr (vielleicht) teilnehmen: Sollte die Idee der Reality Show euer Interesse geweckt haben, könnt ihr euch auf der offiziellen Website sogar zur Teilnahme bewerben. Vorausgesetzt wird unter anderem das Mindestalter von 21 Jahren und dass ihr für die Dreharbeiten mindestens vier Wochen Zeit erübrigen könnt. Der Dreh ist aktuell für das Frühjahr 2023 angesetzt.

Der YouTuber MrBeast veranstaltete bereits Ende 2021 ein an die Netflix-Serie angelehntes Turnier, bei dem der Gewinner 456.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen durfte. Auf YouTube generierte das Video des 3,5 Millionen US-Dollar teuren Events über 13 Millionen Aufrufe.

96 3 Squid Game YouTuber veranstaltet "echtes" Turnier für 3,5 Millionen Dollar

Wie es mit Squid Game weitergeht

Am 12. Juni 2022 gab Netflix offiziell bekannt, dass sich Staffel 2 für Squid Game in Arbeit befindet. Hwang Dong-Hyuk bestätigte bereits die Rückkehr von Lee Jung-jae als Seong Gi-Hun und Tom Choi als der Frontmann. Konkrete Informationen zur Handlung gibt es aktuell nicht, genauso wenig, wann die zweite Season erscheinen soll. Ein Release Ende 2023 wäre denkbar, sofern die Dreharbeiten in absehbarer Zeit starten.

Ein Videospiel zu Squid Game könnte übrigens ebenfalls kommen. Das zieht zumindest die Chefin von Netflix Asien Minyoung Kim in Erwägung. Eine Spieleadaption von Squid Game wäre wenig überraschend, streckt doch Netflix mehr und mehr seine Fühler Richtung Gaming aus.

59 6 Netflix Games Alle Spiele, die ihr 2022 im Abo bekommt

Was haltet ihr von der geplanten Squid Game-Reality Show: eine hervorragende Idee oder in Anbetracht der Vorlage purer Zynismus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!