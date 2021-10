Squid Game: Offizielles Spiel könnte kommen, aber Fans waren schneller

Squid Game ist aktuell die Serie in aller Munde: Seit Wochen rangiert dir koreanischen Netflix-Show auch in Deutschland auf dem Platz der meistgesehenen Sendungen und steht nun sogar kurz davor, The Witcher als erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten abzulösen.

Falls der Hype an euch vorbeigegangen sein sollte: In Squid Game kämpfen hunderte hochverschuldete Teilnehmer in einem ganz besonderen Battle Royale um Milliarden von koreanischen Won – und ums blanke Überleben. In diversen Kinderspielen treten die Kandidaten gegeneinander an und wer verliert oder einen Fehler macht, muss mit dem Leben bezahlen.

In einem Interview hat die Netflix-Asien-Chefin Minyoung Kim nun angedeutet, dass man über eine Videospielumsetzung der hochkarätigen Erfolgsserie nachdenkt. Einem möglichen offiziellen Spiel sind viele Fans aber bereits zuvorgekommen.

Netflix zieht Squid Game-Spiel in Erwägung

Im Interview mit der Webseite The Hollywood Report sprach Kim über die mögliche Zukunft der Marke Squid Game: Während man sich in den Verhandlungen für eine mögliche zweite Staffel befindet, zieht man beim Streaming-Riesen auch diverse Merchandise-Produkte in Betracht.

Ob es sich dabei auch um die grünspanfarbenen Trainingsanzüge der Teilnehmer handelt ist nicht bekannt, allerdings sei eine Videospielumsetzung ein wichtiger Bestandteil der Überlegungen. Wie genau sie sich eine Umsetzung auf dem PC vorstelle, verriet Kim allerdings nicht. Womöglich wäre aber ein Titel à la Fall Guys denkbar, denn auch dort treten die Kontrahenten in bunten Spielwelten in vergleichsweise harmlosen Disziplinen gegeneinander an. Allerdings geht es hier weitaus weniger brutal als in der Hit-Serie zu.

Squid Game könnt ihr jetzt schon spielen

Falls ihr als riesige Fans einen potenziellen Release gar nicht mehr abwarten könnt, müsst ihr das auch gar nicht. Schon jetzt könnt ihr überaus gut funktionierende Varianten der Show nachspielen und eurem inneren Gihun Seong freien Lauf lassen.

Roblox

Auf der Spieleplattform Roblox können Entwickler ihre selbstkreierten Maps und Spielmodi für alle anderen Spieler gratis zur Verfügung stellen. Eine inoffizielle Umsetzung von Squid Game hat da natürlich nicht lange auf sich warten lassen.

Ihr tretet hier in vielen aus der Serie bekannten Kinderspielen wie Rotes Licht, Grünes Licht oder dem Dalgona-Spiel gegeneinander an. Die Spielmechaniken sind denkbar simpel, erfüllen aber ihren Zweck: Baum Tauziehen müsst ihr etwa so schnell wie möglich einen Button anklicken, um das gegnerische Team in den Abgrund zu reißen.

GTA Online

Auch im Multiplyer-Dauerbrenner GTA Online haben findige Modder einen Weg gefunden, einige Spiele aus der Serie nachzustellen. Wie das ganze auf einem Rollenspielserver aussieht, könnt ihr euch im folgenden YouTube-Video ansehen:

Wenn ihr selbst mitmachen wollt, müsst ihr euch den FiveM-Launcher herunterladen und installieren. Im Spiel findet ihr dann eine Serverliste, in der ihr nach verschiedenen Servern filtern könnt – sucht euch dort einfach einen Server mit dem Tag „Squid Game“ und dem Spaß sollte nichts mehr im Wege stehen.

Falls ihr lieber ernsthaftes Rollenspiel in GTA Online betreiben wollt und in die Rollen von Gangstern, Polizisten oder Taxifahrern schlüpfen wollt – in unserem Guide erklären wir euch, wie das funktioniert.