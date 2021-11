Habt ihr in den kommenden Wochen schon was vor? Wenn nicht, solltet ihr euch mit dem YouTuber MrBeast in Verbindung setzen. Der veranstaltet nämlich sein eigenes Squid Game. Nur ohne Blut und Morde, was dem geneigten Industrievertreter ein Dorn im Auge sein dürfte.

Dafür bekommt der Sieger des Realturniers aber offenbar eine große Belohnung - nämlich eine schöne Stange Geld. Weitere Details zu dem Turnier gibt es zwar nicht, doch der im Hintergrund betriebene Aufwand kann sich allemal sehen lassen.

Was steckt hinter dem echten Squid Game?

Der bekannte YouTuber MrBeast hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Das komplette Set des Netflix-Serienhits nachzubauen. Dafür hat er keine Kosten und Mühen gescheut, um auch das kleinste Detail der bekannten Schauplätze einzufangen. Insgesamt hat er nach eigenen Angaben stolze zwei Millionen US-Dollar investiert.

In einem kurzen Video vom 7. November 2021 hat man noch nicht viel von dem Endergebnis gesehen, dafür aber, welcher Aufwand hinter dem Unterfangen steckt:

Mittlerweile sind er und sein Helferteam aber so gut wie fertig, wie man stolz auf Twitter verkündete. Nun könnte man auf den ersten Blick fast schon vermuten, dass die Serie Wirklichkeit geworden ist. Sogar die Schlafbaracken sind nachgestellt worden. Mit der passenden Musikuntermalung kann man die Atmosphäre der Serie fast perfekt einfangen:

Wer jetzt denkt, dass MrBeast bloß über einen coolen Spielplatz verfügt, irrt sich gewaltig. Denn hier sollen schon in Kürze offenbar echte Turniere abgehalten werden, um am Ende einen Gewinner zu küren. Und der bekommt dann sogar ein Preisgeld.

Über die Höhe des Preisgeldes herrscht derzeit noch etwas Unklarheit. In einer Antwort auf Twitter schreibt MrBeast, dass er insgesamt 3,5 Millionen US-Dollar investiert habe - 2 Millionen in den Aufbau der Arena, 1,5 Millionen an Preisgeldern. Das klingt also danach, als ob jeder oder zumindest viele der 456 Teilnehmer etwas vom Geldkuchen abbekommen. Es könnte aber auch sein, dass der Sieger am Ende als Millionär nach Hause fährt.

So, und was macht ihr jetzt, wenn ihr auch am Squid Game teilnehmen wollt, aber zu faul seid, bei dieser Eiseskälte aus dem Haus zu gehen? Auch für dieses Problem haben wir eine Lösung, aber nur, wenn ihr ein hartes Fell und keine empfindlichen Ohren habt:

Was haltet ihr von dem Engagement, dass MrBeast in sein reales Squid Game steckt? Würdet ihr euch solche Turniere anschauen oder hättet ihr sogar Lust, selbst daran teilzunehmen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!