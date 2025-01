Squid Game: Der Release von Staffel 3 steht offiziell fest - neue Folgen schon im Juni 2025

Gi-huns Kampf findet bereits im Juni 2025 ein Ende. Bildquelle: Netflix

Gerade erst saßen wir neben dem Weihnachtsbaum und haben uns die zweite Staffel von Squid Game angeschaut, da erfahren wir schon, wann die finale Season erscheint.

Dennoch kommt der Release-Termin nicht ganz überraschend, denn bereits Anfang Januar 2025 leakte Netflix auf dem hauseigenen YouTube-Kanal für Südkorea in einem Teaser zu Staffel 3 ein mögliches Datum. Kurz danach verschwand der Clip jedoch wieder von der Plattform.

Showdown im Sommer 2025

Auf X (ehemals Twitter) gibt Netflix jetzt bekannt, dass Staffel 3 von Squid Game bereits am 27. Juni 2025 erscheint. Demnach müssen wir nur noch fünf Monate warten, bis der Showdown zwischen Gi-hun und dem Frontmann in die letzte und alles entscheidende Runde geht.

»Nichts kann euch auf die letzte Staffel von Squid Game vorbereiten«, heißt es über dem Poster zu Staffel 3.

Auf dem offiziellen Squid-Game-Kanal gibt es ebenfalls erste Fotos zur neuen Season, die unter anderem einen angeketteten Gi-hun (Lee Jung-jae) zeigen.

Was wir bis jetzt zu Staffel 3 von Squid Game wissen

Achtung! Es folgen Spoiler zu Squid Game Staffel 2.

Worum geht's in Staffel 3? Gi-huns (Lee Jung-jae) Vorhaben den tödlichen Spielen ein Ende zu bereiten ist gescheitert, denn der Frontmann (Lee Byung-hun) hat den Aufstand der Kandidaten beendet. Demnach wird sich in der dritten Season wohl endgültig entscheiden, ob Gi-hun es doch noch schafft den Spielmachern ein für alle Mal das Handwerk zu legen.

1:49 Squid Game: Im neuen Trailer zu Staffel 2 zettelt Nummer 456 eine Revolution an

Neben Gi-hun und dem Frontmann könnten auch einige Spieler zurückkehren, die Staffel 2 überlebt haben:

Myung-gi/Spieler 333 (Yim Si-wan)

Dae-ho/Spieler 388 (Kang Ha-neul)

Jun-hee/Spieler 222 (Jo Yu-ri)

Geum-ja/Spieler 149 (Kang Ae-sim)

Yong-sik/Spieler 007 (Yang Dong-geun)

Nam-gyu/Spieler 124 (Roh Jae-won)

Hyun-ju/Spieler 120 (Park Sung-hoon)

Mit welchen neuen Gesichtern wir rechnen können, ist aktuell noch nicht bekannt.

Was passiert in der Zukunft des Squid-Game-Universums?

Auch wenn Staffel 3 das Finale von Squid Game darstellt, sind bereits weitere Projekte geplant. Demnach kehrt die Reality-Show The Challenge mit einer zweiten Staffel zurück. Die verfolgt übrigens dasselbe Konzept wie Squid Game - nur endet der Kampf um das Preisgeld nicht tödlich.

Der Regisseur David Fincher (Sieben, The Social Network) soll bereits 2025 an einer neuen Serie arbeiten. Dabei handelt es sich aber nicht - wie ursprünglich angenommen - um ein US-Remake von Squid Game, sondern viel eher um ein Spin-Off.

Squid Game ohne die ikonischen grünen Trainingsanzüge der Kandidaten? Kaum vorstellbar. Allein schon, weil die im Release-Jahr von Staffel 1 - also 2021 - ein ziemlich beliebtes Halloween-Kostüm waren. Tatsächlich wurde kurzzeitig überlegt, ob die Uniform in Staffel 2 eine neue Farbe bekommt. Letztendlich entschied sich der Regisseur Hwang Dong-hyuk jedoch dagegen. Mehr dazu erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.