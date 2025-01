Thanos in Squid Game: Der Serien-Schöpfer verrät den Grund hinter der Marvel-Anspielung

Nicht der Thanos aus dem Marvel Cinematic Universe, aber immer noch ein ziemlich fieser Schurke. Bildquelle: Netflix

Nachdem Thanos im Marvel Cinematic Universe die Avengers ins Schwitzen gebracht hat, tut es ihm sein Namensvetter in Squid Game gleich: In Staffel 2 der Netflix-Serie tritt ebenfalls ein Schurke auf, der sich an dem lila Titan ein Beispiel nimmt.

Natürlich gefährdet Spieler 230 (Choi Seung-hyun) nicht gleich das halbe Universum, aber zumindest die insgesamt 456 Teilnehmer an den Squid Game. Doch warum heißt Thanos eigentlich Thanos? Die Frage beantwortet nun Hwang Dong-hyuk in einem neuen Interview von Still Watching Netflix auf YouTube.

Thanos kann man hassen, aber vielleicht auch lieben

Kurz und knapp zusammengefasst: Dem Schöpfer von Squid Game war wichtig, dass Fans der hassenswerten Rolle von Choi Seong-hyun auch etwas abgewinnen können und dafür soll die Marvel-Assoziation sorgen. Hier wollte sich Dong-hyuk nicht auf ein spezifisches Thema einschießen, das nur in Südkorea bekannt ist.

Warum ich den Charakter Thanos genannt habe … Für mich passt der Name nicht unbedingt zu einem Rapper, aber die Idee war, dass Fans aus der ganzen Welt den Charakter lieben können. Ich bin also ziemlich dankbar dafür, dass er so viel Liebe bekommt.

Was Thanos und sein Darsteller gemeinsam haben

Aus der Marvel-Inspiration macht Squid Game und natürlich auch Spieler 230 (der mit bürgerlichen Namen übrigens Choi Su-bong heißt) kein Geheimnis. Er stellt sich anderen als der große Thanos vor, der längst alle Infinity-Steine gesammelt hat, was seine entsprechend lackierten Fingernägel darstellen sollen.

Thanos pludert sich zwar wie ein bunter Paradiesvogel auf, wird aber ebenso von seinen ganz persönlichen Dämonen verfolgt. Verschuldet und abhängig von einer neuen Designerdroge, betreibt er mit anderen Spielern Psychospielchen, um selbst möglichst gut da zu stehen.

Dabei gibt es zwischen Thanos und seinem Darsteller Choi Seung-hyun sogar die ein oder andere Parallele: Als K-Pop-Star T.O.P. und ehemaliges Mitglied der Boyband BigBang ist Seung-hyun ebenfalls Rapper, der sogar selbst in einen Skandal verwickelt war.

2017 wurde Choi Seung-Hyun wegen nachgewiesenen Marihuana-Konsum zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt - mehr dazu könnt ihr bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen. Seitdem galt seine Karriere als tot, bis Hwang Dong-hyuk ihn für Squid Game rekrutierte. Dazu sagte der Serien-Schöpfer gegenüber People:

Meiner Meinung nach verlangt es in gewisser Weise eine Menge Mut, diese Figur darzustellen - besonders von jemanden, der zu ihr viele Gemeinsamkeiten aufweist und die für ihn als Person ziemlich negativ sind. Ich denke, dass es ihn sehr viel Courage gekostet hat, die Rolle zu übernehmen.

Übrigens: Squid Game geht 2025 mit Staffel 3 weiter und dann auch zu Ende - laut einem Leak möglicherweise am 27. Juni. Netflix arbeitet derweil schon an einem US-Spin-off, für das Kult-Regisseur David Fincher (Sieben, Fight Club) verpflichtet wurde.

Hwang Dong-hyuk weiß derweil noch gar nicht, was er als nächstes tun will und hat von Squid Game erstmal die Schnauze voll. Trotzdem hat er bereits laut über ein mögliches Spin-off nachgedacht.