Squid Game: Teilnehmer sprechen von “unmenschlichen Bedingungen” beim Reality Show-Spinoff

Squid Game gibt es bald in echt . Netflix entwickelt eine Reality Show basierend auf dem südkoreanischen Serienhit, in der 456 Teilnehmer um einen Millionengewinn spielen. Im Gegensatz zum Original werden Verlierer nicht erschossen, trotzdem geht es im Spin-off rau zu: Teilnehmer sprechen teilweise von grausamen und unmenschlichen Bedingungen - die Kritik häuft sich, es dürfte sogar vor Gericht gehen.

Um was geht es überhaupt?

Ende 2021 war Squid Game in aller Munde. Die TV-Serie von Hwang Dong-Hyuk schlug ein wie eine Bombe und brach einen Rekord nach dem anderen. Netflix ließ sich deswegen nicht lange bitten und kündigte neben einer Staffel 2 sowie einem möglichen Videospiel eine Game Show basierend auf der Vorlage an: Squid Game: The Challenge.

Statt Gesellschafts- und Kapitalismuskritik steht dabei natürlich die Abendunterhaltung im Vordergrund, bei der 456 Teilnehmer um 4,56 Millionen US-Dollar spielen. Die Produktion findet im britischen Bedford statt, wann das fertige Spin-off erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt.

Was Teilnehmer Netflix vorwerfen und kritisieren

In den letzten Wochen und Tagen mehrten sich gegenüber Medien wie Rolling Stone, Vice und The Sun die Vorwürfe der Squid Game-Teilnehmer. Dabei soll nicht der Wettbewerb an sich nicht schwer oder zermürbend gewesen sein, sondern die Inkompetenz der verantwortlichen Produktionsfirma - wie ein anonymer Teilnehmer gegenüber Variety berichtet.

Unmenschliche und grausame Bedingungen : Viele unterschiedliche Berichte bezüglich der Zustände am Squid Game-Set sind sich bezüglich des ersten Spiels einig. Der Dreh von Rotes Licht, grünes Licht soll über neun Stunden hinweg in eiskalten Temperaturen und unter Regen stattgefunden haben, während die Teilnehmer wie in der Serienvorlage nur Overalls und Socken trugen durften - Thermounterwäsche wurde zwar verteilt, das habe bei der Kälte aber kaum geholfen.

Im Zuge dessen sollen mehrere Spieler zusammengebrochen sein und wären auf medizinische Hilfe angewiesen gewesen. Da die Produzenten Sorge um ihre Aufnahmen gehabt hätten, wäre das Spiel aber nicht unterbrochen und Sanitätern der Zugang zum Spielfeld untersagt worden. Ein Augenzeuge berichtet:

Es war grauenhaft, dass da ein Mädchen am Boden krampft und wir alle wie Statuen rumstehen. Auf welcher Welt ist das noch menschlich? Das ist doch krank!

Den Berichten zufolge sollen mindestens drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Doch auch abseits des Spielfelds soll die Lage nicht gerade besser ausgesehen haben: In den für die Teilnehmer bereit gestellten Hotels stand kaum Wasser oder Verpflegung zur Verfügung, manche mussten komplett ohne Essen auskommen. Da elektronische Geräte wie Handys oder Laptops wohl weggesperrt wurden, sei es ebenso nicht möglich gewesen, einfach selbst Nahrung liefern zu lassen.

Unfairer und manipulierter Wettbewerb : Ebenso gibt es Vorwürfe, dass es bei den Squid Game-Spielen nicht mit rechten Dingen zuginge. So sollen vor allem Influencer bevorzugt werden, die es unabhängig vom wahren Spielverlauf in die nächsten Runden schaffen.

Andere Teilnehmer sollen wiederum mit kaputten Mikrofonen oder sogar Attrappen ausgestattet worden sein. Spieler, welche die Ziellinie des ersten Spiels erfolgreich überschritten hätten, sollen dann vom Produzenten aus dem Wettbewerb genommen worden sein. Und das, obwohl ein fairer Wettbewerb zentrales Thema der Vorlage ist. Ein Teilnehmer lässt sich zitieren:

Das war zu keinem Zeitpunkt ein Spiel, das ich hätte gewinnen können. Ich bin kein Teilnehmer. Ich bin ein Statist.

Woher kommt die Kritik an der Reality Show? Da die Teilnehmer an Squid Game: The Challenge eine Verschwiegenheitsverpflichtung unterschrieben, werden sie größtenteils anonym oder unter falschen Namen zitiert. Die Dreharbeiten der TV-Serie finden momentan noch statt, demnach dürfte es sich um Teilnehmer handeln, die recht früh ausgeschieden sind.

Was Netflix dazu sagt: Netflix und die britischen Produktionsfirmen Studio Lambert und The Garden haben sich bereits dazu geäußert und die Vorwürfe zurückgewiesen. Demnach soll es zwar zu geringfügigen Erkrankungen gekommen sein, doch die Behauptungen, dass der Wettbewerb manipuliert sei oder Spieler ernsthaft geschädigt würden, seien einfach unwahr .

Außerdem sollen unabhängige Juroren dafür sorgen, dass das Spiel für alle Teilnehmer fair zuginge. Den Berichten zufolge wollen nun einige der Teilnehmer gegen Netflix und die verantwortlichen Produktionsfirmen vor Gericht ziehen.