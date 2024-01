Stalker 2 hat einen offiziellen Releasetermin, aber ihr müsst jetzt stark sein

Stalker 2: Heart of Chornobyl erscheint nicht mehr dieses Frühjahr, wie ursprünglich angekündigt. Der Entwickler GSC Game World wendet sich mit einem Statement auf Steam an die Öffentlichkeit, um den Releasetermin zu verkünden. Doch der ist noch einige Monate hin.

Der von vielen sehnlichst erwartete Shooter, der in der geheimnisumwitterten Zone rund um Tschernobyl spielt, soll jetzt am 5. September 2024 erscheinen.

Warum wird Stalker 2: Heart of Chornobyl verschoben?

Zwei entscheidende Erkenntnisse: In ihrem Statement schildern die Entwickler ihre Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr. Sie haben Massen an Feedback gesammelt und daraus schlussendlich zwei zentrale Schlüsse gezogen:

Vor allem die Atmosphäre, das Setting sowie das Gameplay kam laut GSC Game World gut an. Dies freue sie zutiefst, denn sie seien hiermit ihrer »Inspiration aus den Vorgängern« gerecht geworden.

Die Technik von Stalker 2 ist nicht in dem Zustand, in dem sie sein müsste.

Bis zuletzt hätten sie vorgehabt und sich sehr bemüht, so die Erklärung weiter, das Releasefenster in Form des ersten Quartals einzuhalten. Anfang des Jahres hätten sie jedoch unausweichlich erkannt, woran sie sind:

Die technischen Hürden und der erforderliche Feinschliff seien schlicht zu groß. Sie brauchen mehr Zeit.

GameStar-Redakteurin Natalie wird diese Nachricht sicher begüßen, denn sie hat nach ihrem Anspielen des Shooters auf der Gamescom unter anderem in einem ausführlichen Preview ärgste Sorgen angemeldet.

Kommt die Verschiebung überraschend? Nein, auf keinen Fall. Denn GSC Game World ist ein ukrainischer Entwickler, der sein Heimatland aufgrund des russischen Angriffskrieges verlassen musste. Das Team stoppte zeitweise sogar die Entwicklung und nahm sie von seinem neuen Firmensitz in Prag schließlich wieder auf. Obendrein wurde GSC Game World Anfang 2023 Opfer einer Cyberattacke.

Was denkt ihr? Habt ihr damit gerechnet – oder die Verschiebung sogar erhofft? Wartet ihr gespannt auf Stalker 2: Heart of Chornobyl? Reizt euch der besondere Handlungsort des Titels oder sind es konkret Spielerfahrungen mit den Vorgängern, die euch auf einen Nachfolger im modernen Gewand hoffen lassen? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare zum Artikel.