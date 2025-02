Stalker 2: Update 1.2 bringt jetzt über 1.700 Verbesserungen und Fixes, das sind die Patch Notes

Sidorovich würde euch das neue Update wahrscheinlich teuer verkaufen, doch zum Glück kostet es euch nichts.

Achtung, Stalker: Ein neues Update ist in der Zone von Stalker 2 angekommen, und zwar ein richtig dickes. Patch 1.2 ist ab sofort verfügbar und enthält über 1.700 Verbesserungen für diverse Bereiche wie Balance, Performance, Quests und das KI-System A-Life. Dementsprechend fällt auch der Download sehr umfangreich aus. Auf Steam müsst ihr um die 120 Gigabyte an Dateien herunterladen.

Wir fassen die wichtigsten Änderungen des Updates zusammen und präsentieren euch außerdem die vollständigen Patch Notes auf Seite 2 dieses Artikels.

Was steckt in Patch 1.2?

Das Update nimmt Verbesserungen in fast allen Bereichen des Spiels vor. Das sind einige der wichtigsten Neuerungen:

KI

NPCs plündern jetzt wie vorgesehen Leichen von anderen Stalkern, unabhängig von der Fraktion.

Die Treffergenauigkeit von Gegnern wurde angepasst. Sie schießen außerdem nicht mehr so leicht durch Wände.

Das Kampfverhalten von Mutanten wurde verbessert. Sie bleiben etwa in bestimmten Situationen nicht mehr stecken oder hören auf, anzugreifen.

Controller haben eine neue Fähigkeit bekommen.

Zahlreiche Fixes für NPC-Verhalten: Sie heilen jetzt etwa Verbündete und reagieren wie vorgesehen auf Beschuss.

Balance

Der Strahlungsschutz des Seltsamen Wassers wurde reduziert.

NPCs können Pseudohund-Klone leichter töten.

Weniger NPCs mit Exo-Skeletten spawnen.

Optimierung und Crashes

Über 100 Crashursachen wurden behoben.

Mehrere Performanceprobleme wurden behoben. Die allgemeine Leistung wurde geringfügig verbessert.

Quests

Über 300 Probleme in den Hauptquests wurden behoben, darunter auch viele Fehler, die den Questfortschritt blockierten.

Auch zahlreiche Probleme in Nebenquests wurden angegangen.

Ihr findet jetzt neue Notizen in Hubs und der Open World.

Weitere Änderungen

Beim Techniker werden jetzt immer bereits installierte Upgrades angezeigt.

Das Leveldesign und Erscheinungsbild mehrere Orte und Gebiete wurde verbessert.

Eure Taschenlampe wirft jetzt Schatten.

Das waren auch schon die wichtigsten Änderungen von Patch 1.2. Weiter geht es mit den vollständigen Patch Notes auf der zweiten Seite. Was im vorherigen Update repariert wurde, lest ihr in der obigen News.

Natürlich sind die Entwickler auch nach diesem großen Patch noch längst nicht mit Stalker 2 fertig. Schon vor Release kündigten sie an, nach der Veröffentlichung an einem Multiplayer-Modus und offiziellem Mod-Support zu arbeiten.