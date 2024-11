Wann startet Stalker 2 genau? Die Release-Uhrzeiten auf allen Plattformen im Überblick

Am Release-Tag von Stalker 2 dürfen alle Spieler gleichzeitig loslegen.

Am Mittwoch erscheint 15 Jahre nach dem Vorgänger Stalker 2: Heart of Chornobyl und lässt Spieler wieder in die gefährliche Zone des Survival-Shooters eintauchen.

Wir verraten euch, wann ihr auf welcher Plattform loslegen könnt und ob es für euch einen Preload gibt.

Release von Stalker 2

Release-Tag : 20. November 2024

: 20. November 2024 Uhrzeit: 17:00 Uhr deutscher Zeit

17:00 Uhr deutscher Zeit Plattformen: PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store) und Xbox Series X & S

Stalker 2 erscheint zeitgleich auf allen Plattformen am späten Nachmittag. Unterschiede bei den Zeitzonen gibt es auch nicht, das heißt per VPN zum Einwohner Neuseelands zu werden, lässt euch ebenfalls nicht eher spielen.

Einen Early Access für Vorbesteller oder Käufer einer der Sondereditionen wird auch nicht angeboten. Wer übrigens einen Release für die PS5 vermisst: Bisher gibt es keine Infos zu einer Veröffentlichung von Stalker 2 auf Sonys Konsole.

Gibt es einen Preload?

Ja, allerdings nur für die Version aus dem Microsoft Store. Wer Stalker 2 auf der Xbox Series X oder S spielt, kann das Spiel bereits über den Shop herunterladen.

Gleiches gilt für die Version, die in Microsofts Game Pass enthalten ist. Diese könnt ihr aktuell schon vorinstallieren. Das betrifft allerdings nur die Standard-Edition aus dem Abo, andere Editionen können zwar vorbestellt, aber nicht vorab heruntergeladen werden.

Auf den anderen Plattformen wird es keinen Preload geben, das verriet Entwickler GSC Game World auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels.

Downloadgröße

Die Preloads bei Microsoft haben etwa eine Größe von 150 GB. Bei Steam wird der Speicherplatzbedarf der PC-Version mit 160 GB angegeben. Was Stalker 2 sonst noch von eurem PC verlangt, erfahrt ihr in unserem Artikel zu den Systemanforderungen oben in der Box.

Dort findet ihr außerdem unser Story-Recap zu den drei Vorgängern, damit ihr mit allen Story-Infos für den Release ausgestattet seid.