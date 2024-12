Stalker 2 bekommt nur Stunden nach dem letzten Patch das nächste Update: Fixt eine Reihe an Quest-Stoppern

Nach dem neuen Patch sollten die Quest-Zahnräder von Stalker 2 noch etwas geschmeidiger arbeiten als davor.

Stalker 2 gilt als einer der atmosphärischsten Shootern des Jahres. Dummerweise ist es aber auch einer der verbuggtesten. Zumindest vor dem großen ersten Update am Freitag konnte es in der Zone noch zu teils horrenden technischen Problemen kommen. Dann haben die Entwicklerinnen und Entwickler bei GSC Game World 650 Bugfixes nachgereicht.

Doch nur wenige Stunden nach dem ersten großen Patch, wurde schon der nächste aufgespielt. Patch 1.0.2. erschien am 30. November 2024, nicht einmal einen ganzen Tag nach dem ersten Patch. Abermals soll damit eine Reihe an Bugs gefixt werden. In diesem Fall geht es aber eher um Klasse statt Masse. Es sind keine hunderten Fixes, dafür einige äußerst wichtige.

22:38 Stalker 2 Testvideo: Einmaliges Erlebnis, verborgen unter Bugs und Design-Problemen

Patch 1.0.2. lässt euch weiterspielen

Quest-Stopper sind einige der ärgerlichsten Bugs überhaupt und in Stalker 2 können gleich bei mehreren Quests derartige Probleme auftreten. Mit Patch 1.0.2. werden viele Quests repariert, bei denen ein Vorankommen schwierig war.

Wir haben die Patch Notes übersetzt, das sind die Reparaturen des neuen Updates:

Ein Problem wurde behoben, bei dem die zweite Welle der Monolith-Soldaten während der Mission „On the Edge“ nicht spawnen konnte, was das weitere Fortschreiten blockierte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Richter während der Mission „A Minor Incident“ tot aufgefunden werden konnte, was das weitere Fortschreiten blockierte.

Das Problem wurde behoben, dass ein Spieler nach der Installation der Sicherung im Gebiet der Wilden Insel steckenbleiben konnte, wenn er in der Mission „Just Like the Good Old Days“ zuerst den Emitter aus Fausts Zelle holte, was den weiteren Fortschritt blockierte.

Das Problem wurde behoben, bei dem ein Spieler die Mission „All That is Left“ nicht erfolgreich abschließen konnte, während er das Gebiet der Chemiefabrik erkundete.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Quest-Feinde während der Mission „Down Below“ in für den Spieler unerreichbaren Gebieten spawnen konnten, was das weitere Vorankommen blockierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Scar während der Mission „Visions of Truth“ fehlen konnte.

Ein paar weitere EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION-Fehler wurden behoben.

Das Team ist weiterhin drauf und dran, noch mehr Fehler auszubügeln. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich Stalker 2 wirklich komplett technisch sauber anfühlt, doch die Entwicklerinnen und Entwickler zeigen schon jetzt große Bereitschaft, sich dieser Herausforderung zu stellen.

Obwohl es nachweisbar haufenweise Bugs in Stalker 2 gibt, kommt der Shooter in Teilen der Community sehr gut an. Bei Steam steht das Open-World-Spiel rund um Tschernobyl derzeit bei 83 Prozent positiven Bewertungen. Seit etwas über einer Woche ist der Shooter jetzt schon spielbar und erreicht weiterhin auf Steam täglich eine gleichzeitige Spieleranzahl von um die 80.000.

Wir behalten das Spiel weiterhin im Blick und informieren euch stetig über neuste Entwicklungen und Updates, die die Spielerfahrung weiter verbessern.