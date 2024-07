Stalker 2: Release erneut verschoben, aber nur um ein paar Monate

Fans von Stalker 2 müssen sich noch etwas länger gedulden.

Eigentlich sollte Stalker 2: Heart of Chornobyl am 5. September 2024 erscheinen. Wie Entwickler GSC Game World per Pressemitteilung erklärte, verschiebt sich der Release jedoch um gut zwei Monate.

Stalker 2 erscheint noch etwas später

Der neue Release-Termin ist der 20. November 2024. Das Team brauche mehr Zeit, um einige technische Probleme anzugehen, heißt es in der Mitteilung. GSC Game Worlds Game Director, Yevhen Grygorovych, erklärt:

Wir wissen, dass ihr vielleicht des Wartens müde seid, und wir wissen eure Geduld wirklich zu schätzen. Diese zwei zusätzlichen Monate werden uns die Möglichkeit geben, weitere »unerwartete Anomalien« (oder einfach Bugs , wie ihr sie nennt) zu beheben. Wir sind euch für eure Unterstützung und euer Verständnis sehr dankbar - es bedeutet uns sehr viel. Wir freuen uns genauso wie ihr darauf, das Spiel endlich zu veröffentlichen und dass ihr es selbst erleben könnt.

Anfang des Jahres wurde die Veröffentlichung von erstem Quartal 2024 in den September verschoben. Damals waren technische Hürden und mangelnder Feinschliff die Gründe.

Vor einige Wochen durften wir bereits aus erster Hand erfahren, was sich bei Stalker 2 seit der Verschiebung getan hat. Alles Wichtige dazu erfahrt ihm im folgenden Video:

8:04 Stalker 2 ist endlich da, wo es sein sollte

Wie geht es weiter mit Stalker 2?

Am 12. August 2024 ist in Zusammenarbeit mit Xbox ein Developer Deep Dive geplant, die tiefere Einblicke in die Entwicklung des Spiels geben und neue Inhalte zeigen soll.

Der Deep Dive beinhaltet:

Interviews mit Entwicklern und Behind-the-Scenes-Material

Neue Bild zur Spielwelt, verschiedenen Orten, Gameplay und Zwischensequenzen

Ein kompletter Walkthrough einer ganzen Story-Quest

Konkrete Details zum Deep Dive sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Noch vor einem Jahr war Stalker 2: Heart of Chornobyl in einem Zustand, in dem eine Veröffentlichung kein gutes Ende genommen hätte. Seitdem ist viel passiert und es hat sich viel zum Positiven gedreht, wie ihr in der oberhalb verlinkten Vorschau nachlesen könnt.

Wartet ihr lieber noch ein, zwei Monate länger oder stören euch ein paar technische Wackler gar nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.