Stalker überraschend zurück: Legendäre Shooter-Trilogie für Konsolen neu angekündigt und sofort veröffentlicht

Ab sofort könnt ihr auch auf Xbox und PlayStation die Sperrzone von Chernobyl erkunden.

Die Xbox Partner Preview hatte am Mittwoch einige überraschende Ankündigungen im Gepäck. Neben ganz neuen Spielen wurde hier auch eine Neuauflage der Stalker-Trilogie angekündigt. Die legendären Shooter sind ab sofort einzeln und im Dreierpack für Xbox und PlayStation verfügbar.

Alle Infos zum Konsolen-Release

Um welche Spiele handelt es sich? Alle bisher veröffentlichten Titel der Stalker-Reihe, also Shadow of Chernobyl, Clear Sky und Call of Prypiat wurden jetzt neu veröffentlicht. Die Konsolenversion ist offenbar bis auf kleinere Optimierungen weitgehend identisch mit dem Original. Grafische Verbesserungen oder neue Komfortfeatures wie bei einem Remaster gibt es anscheinend nicht.

Auf welchen Konsolen sind sie spielbar? Die drei Shooter könnt ihr auf PlayStation 5 und 4, sowie Xbox One und Xbox Series X/S spielen.

Wie viel kostet die Konsolenversion? Sowohl für PlayStation als auch für Xbox bekommt ihr die Trilogie für 40 Euro. Die einzelnen Spiele kosten jeweils 20 Euro.

Warum erscheint jetzt eine Konsolenversion?

Dass die Shooter-Trilogie gerade jetzt für PlayStation und Xbox erscheint, hat wahrscheinlich auch mit dem anstehenden Release von Stalker 2: Heart of Chornobyl zu tun. Nach mehrfachen Verschiebungen soll der Nachfolger nämlich am 5. September 2024 für den PC und Xbox erscheinen.

Für eine Rückkehr des beliebten Shooters nach über 14 Jahren schadet es natürlich nicht, noch möglichst viele Fans zu gewinnen und auch Konsolen-Spielerinnen und -Spieler die ersten drei Spiele erleben zu lassen. Ob Stalker heute aber überhaupt noch Spaß machen kann, verrät euch Alexander Krützfeldt in seiner Kolumne:

Bei der Gamescom 2023 durften wir Stalker 2 bereits anspielen, und uns einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Damals war der technische Zustand des Shooters allerdings noch ziemlich besorgniserregend, wie Natalie in ihrer Preview warnen musste. Ob sich die zusätzliche Entwicklungszeit in dieser Hinsicht auszahlt, erfahren wir dann wohl erst im September.