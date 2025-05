Star Citizen steht in der Kritik: Ein offener Brief an Chris Roberts sorgt für Wirbel

Ein offener Brief an Chris Roberts und Cloud Imperium Games sorgt bei Star Citizen für Aufsehen. Wir haben mit dem Initiator Knebel gesprochen.

In der Community von Star Citizen rumort es gerade gewaltig. Nach der jüngsten Aufregung um den Verkauf von Balance-relevanter Items gegen Echtgeld äußern nun selbst die größten Fans des Weltraum-MMOs Kritik an Entwickler Cloud Imperium Games (CIG).

In einem offenen Brief wendet sich Knebel, einer der bekanntesten deutschen Streamer zu Star Citizen, direkt an Studio-Chef Chris Roberts und seine Mitarbeiter. Knebel spricht dabei laut eigener Aussage für seine Community und einige andere Streamer, mit denen er den »Letter to the Chairman« verfasst hat.

Es ist eine Mahnung an die Verantwortlichen, ihr Handeln zu überdenken - und ein ungewöhnlicher Schritt für die als loyal und geduldig geltende Community von Star Citizen. Knebel und seinen Unterstützern geht es dabei um konstruktive Kritik, der Influencer schreibt: »Wir alle teilen ein gemeinsames Ziel: Star Citizen zum besten Weltraum-MMO aller Zeiten zu machen.«

Aber es gebe Redebedarf.

Worum geht es bei der Kritik?

Innerhalb eines Tages hat der Beitrag im offiziellen Spectrum-Forum weit über 500 Antworten und mehrere Tausend Likes gesammelt. Viele User stimmen den Hauptkritikpunkten von Knebel und anderen Star-Citizen-Fans zu, die wie folgt lauten: