Star Citizen: Spieler besiegen Riesenmonster, auf das sie acht Jahre lang warten mussten

Vor acht Jahren gab es einen ersten Blick auf den großen Sandwurm, jetzt könnt ihr ihm selbst begegnen.

»Da ist der Wurm drin!« - Paul Atreides

Und ihr dachtet, wir schaffen es durch diesen Artikel ohne eine Dune-Anspielung und ohne ein verbrauchtes Sprichwort. Aber da wir das jetzt aus dem Weg haben: Über acht Jahre mussten Fans von Star Citizen auf ein Monster warten, das zum ersten Mal auf der CitizenCon von 2016 gezeigt wurde.

Die Rede ist vom monströsen Valakkar, einem gewaltigen Sandwurm. Diese Bestien erinnern optisch stark an die Würmer aus dem Sci-Fi-Meisterwerk Dune, können in der Welt von Star Citizen allerdings auf mehreren Planeten vorkommen.

Zumindest in der Theorie, in der Praxis ist der Wurm bislang nur auf einen Planeten beschränkt und auch nur dann, wenn ihr auf dem PTU spielt. Also auf dem Public Test Universe - einer Testumgebung um künftige Features erst einmal auszuprobieren, bevor sie ins richtige Spiel kommen. Wobei im Falle von Star Citizen auch das Spiel abseits des PTU noch nicht fertig ist.

Wie der Wurm im Spiel jetzt tatsächlich aussieht, zeigt etwa dieses Video:

Der Valakkar in Star Citizen

Zu den Valakkar gibt es schon seit einiger Zeit eine ganze Lore im Universum von Star Citizen. Beispielsweise sollen sie vom Planeten Leir III stammen, sind aber inzwischen auch auf anderen Planeten zu finden.