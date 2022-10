Star Citizen: Für den Release haben viele wenig Hoffnung

Star Citizen hat keinen Releasetermin und das aus gutem Grund: Auch zehn Jahre nach der ersten Spielvorstellung wird an dem Weltraum-MMO weiter gearbeitet, denn die Pläne sind umfassend und die Größe des Universums schier endlos. Erst kürzlich haben Chefentwickler Chris Roberts und sein Team auf der Citizencon wieder die Zukunft von Star Citizen besprochen.

Wenn es nach einer kürzlichen Umfrage unter 5.000 GameStar-Lesern geht, sorgt die lange Entwicklungszeit aber immer mehr für Ungeduld - und Unglauben. Demnach sind 24 Prozent der Meinung, dass aus Star Citizen »nie ein richtiges Spiel« wird.

User Ämreh kommentiert das folgendermaßen: »Ich finde es ein bisschen lustig wie manche Leute Star Citizen dafür kritisieren, dass es nach 10 Jahren immer noch unfertig ist, aber bei GTA 6 das Argument bringen ›natürlich sieht es so aus, es ist noch unfertig‹, ›Spieleentwicklung dauert halt lange‹, ›Leute haben keine Ahnung von Spieleentwicklung‹.«

»Komisch, dass diese Argumente allerdings nur für GTA 6 gelten, welches weitaus mehr Budget hat, über 2x so viele Entwickler UND das eine lang existierende Firma macht auf Basis von RDR2.«

Die Skepsis hängt bestimmt auch mit den häufigen Terminverschiebungen in den vergangenen Jahren zusammen; öffentlich angekündigte Features wurden oft erst viel später als versprochen in der spielbaren Alpha-Version des Projekts umgesetzt. Twitch-Streamer Knebel hat sich die letzten zehn Jahre für uns genauer angeschaut und zieht ein Fazit im Video:

Viele spielen Star Citizen schon

Gleichzeitig gibt es aber in der GameStar-Community aber auch einen großen Anteil an Personen, die die erwähnte Alpha bereits mindestens einmal gespielt haben, genauer gesagt handelt es sich dabei um ein sattes Drittel der Umfrageteilnehmer. 21 Prozent sagen sogar, dass sie Star Citizen bereits »großartig« finden, 12 Prozent haben das Spielen der Alpha vorerst eingestellt. User JackTF schreibt in den Kommentaren etwa:

»Star Citizen [ist, Anm. d. Red.] ein Spiel, das man mit mehreren Spielern genießen sollte. Aber man muss auch frustresistent sein, weil es aktuell einfach viele Bugs gibt. [...] Bei der langen Laufzeit verstehe ich diejenigen, die dem Projekt sehr skeptisch gegenüber stehen. Kein Problem: wartet es einfach ab und beurteilt das Spiel, wenn es released wird.«

Eye_Screaming_Sandwich kritisiert den schleppenden Fortschritt; er schaut während der regelmäßigen Gratis-Wochenenden (Free Fly) ins Spiel rein: »Die Entwicklung ist echt ein totales Chaos aber mir eigentlich auch egal, das Thema ist interessant, wenn das Spiel mal gut wird dann umso besser, wenn nicht auch egal.«

Wie viel Spaß Star Citizen in der Alpha tatsächlich gerade macht, das versuchen wir in unserem Test mit Expertenunterstützung zu ergründen. Ob es schon jetzt für eine Wertungstendenz nach Early-Access-Muster reicht, lest ihr im Artikel:

Der Rest wartet ab

Auffällig ist, dass nur eine kleine Minderheit angibt, ihnen würde Star Citizen »komplett egal« sein (7 Prozent). 21 Prozent der User, die an unserer nicht-repräsentativen Umfrage teilgenommen haben, üben sich derweil in Geduld: Entweder bringt dieses Viertel dem Spiel eine gehörige Portion Skepsis entgegen, will es sich aber »irgendwann anschauen« (12 Prozent), oder aber die Leser geben an, lediglich Interesse an der separaten Singleplayer-Kampagne Squadron 42 zu haben (9 Prozent). Zu Letzterer ist gerade ein neun Minuten langes Video geleakt, das mehr von dem Einzelspielerfeldzug zeigt.

Die kompletten Ergebnisse der Umfrage findet ihr hier im Überblick:

