Star Citizen: Spieler entdecken Raumstation und Wurmloch, die auf große Veränderungen hindeuten

Vermutlich könnt ihr in naher Zukunft ein völlig neues Sternensystem besuchen.

Das eh schon gigantische Weltraum-Spiel Star Citizen könnte noch dieses Jahr deutlich umfangreicher werden. Zumindest deuten neue Platzhalter für Sprungstationen darauf hin, die kürzlich von der Community auf den aktuellen Test-Servern entdeckt wurden.

Wir haben einen Community-Experten von Star-Citizen befragt, was die Entdeckung konkret für die Zukunft des Spiels bedeuten könnte.

Ein neues Sternensystem und Server Meshing

Wurmlöcher in andere Sternensysteme: Bei den Sprungstationen handelt es sich um Wurmlöcher samt Tunnel und Raumstation, mit denen ihr in Zukunft in Windeseile in andere Sternensysteme reisen könnt. Aktuell sind Pyro, Magnus und Terra als zukünftige Systeme ausgeschildert.

Betreten werden können sie allerdings noch nicht. Aktuell werden sie nur optisch dargestellt, sowohl im Spiel als auch auf der Karte und sind von einer provisorischen Gaswolke umgeben. Es handelt sich also um Platzhalter für ein zukünftiges Update. In diesem Video erhaltet ihr einen ersten Eindruck von dem, was euch erwartet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein neues Sternensystem: Pyro soll das nächste erkundbare Sternensystem werden. Dessen Sprungpunkt ist zum jetzigen Zeitpunkt als einziger erreichbar. Die anderen liegen weit außerhalb des Sonnensystems. Ein Bild vom Sprungpunkt nach Pyro seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Server Meshing: Bereits am 30. September wurde angekündigt, dass eine neue Testumgebung für das sogenannte Server Meshing auf den Weg gebracht wird. Dabei handelt es sich um eine neue Technologie, durch die Server ineinandergreifen können. So ist es zum Beispiel möglich, zwischen Sternengalaxien beziehungsweise Servern zu wechseln, ohne dass ihr es merkt.

Weitere interessante Beiträge zu Star Citizen findet ihr hier:

Laut dem Entwickler Cloud Imperium Games soll noch in diesem Jahr Version 4.0 auf den Test-Servern zur Verfügung gestellt werden. Das wird jedoch von einigen Community-Mitgliedern bezweifelt, da es in der Vergangenheit bereits häufig zu Verzögerungen gekommen ist und die gesteckten Ziele sehr ehrgeizig sind.

Der neue Fund entfacht zwar Hoffnung, jedoch wird angemerkt, dass so möglicherweise nur Hype aufgebaut werden soll, um die CitizenCon am 21. und 22. Oktober zu pushen.