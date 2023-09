Tränenreicher Abschied: Star Citizens Raumstation, mit der vor 8 Jahren alles begann, fliegt raus

Port Olisar, verlässlich, geliebt, doch leider in die Jahre gekommen. Bald macht er Platz für Seraphim Station.

Es war der Boden im Nichts unter den Füßen von Tausenden Neuankömmlingen im Kosmos Star Citizen : Port Olisar. Seitdem es vor gut acht Jahren in seiner ersten Version begann, den Spielern eine verlässliche Anlaufstelle zu bieten, wurde er mehrfach überarbeitet, doch das reicht nicht aus.

Mit dem für die nähere Zukunft angekündigtem Update Alpha 3.20 wird die Station aus dem Orbit des Gasriesen Crusaders verschwinden. Eine Nachfolgerin mit dem Namen Seraphim Station kündigt Cloud Imperium Games mit dem folgenden Video an:

Community verabschiedet Port Olisar

Doch vorweg: warum muss die Station überhaupt weichen? Es gibt laut den Entwicklern mehrere Gründe: Allen voran unterstütze die Station schlicht nicht mehr die dieses Jahr und darüber hinaus ins Spiel kommende Gameplay-Systeme.

Als Port Olisar einst konzipiert wurde, sollte es in erster Linie eines sein: ein Spawnpunkt. Alles Weitere wurde drum zu gebaut, also die Quartiere, die Läden, die am ehesten gebraucht werden und die Hangars. Letztendlich blieb es aber vor allem eines: simpel zu navigieren und ein Ort, um schnell ins Spiel und raus in den Weltraum zu kommen.

Technisch veraltet: Obendrein hat sich auch an der Technik während der vergangenen Jahre viel getan. Nicht unbedingt im Universum von Star Citizen, aber im Hintergrund bei Servern, Renderer, Netcode, etc. Die Liste ist lang und so voller Gründe, weshalb die Entwickler die neuen Möglichkeiten gerne für diesen wichtigen Hub ausnutzen möchten. Port Olisar tauge dafür aufgrund des Alters des Grundentwurfs her einfach nicht mehr.

Viel Liebe für den alten Haufen Metall: Auf Reddit erfreuen sich Zahlreiche an einem Abschiedsvideo mit Impressionen von außen und aus dem Inneren von Port Olisar. Ein Hinweis: Bitte nicht wundern, der Anfang des Videos verwendet teils Szenen aus dem Seraphim-Video von Cloud Imperium Games. Danach kommt reichlich Content zur bald untergehenden Heimat über Crusader.

Eine Unmenge an Erinnerungen: Unter dem Fanvideo künden die Beiträge von den Gefühlen der Spielerschaft. Sie schätzen Port Olisar nicht nur für den Ausblick - den Seraphim ja übernehmen wird - sondern auch für seinen simplen Aufbau und für den Soundtrack.

Ich werde Port Olisar definitiv vermissen. Es war der Ort meiner ersten Erfahrungen in Star Citizen in 2.6. Raus auf das Pad zu kommen, sich umzuschauen und Crusader im Hintergrund zu sehen: unglaubliche Erfahrung! Reddit-Nutzer Rduffy85

Es ist reine Fiktion, niemand weiß aktuell, was wirklich mit Port Olisar im Moment des Updates passieren wird, aber einige Entwickler haben eine nicht ganz ernst gemeinte Version erdacht.

Ist Port Olisar für immer verloren? Nein, es soll wohl auf irgendeinem Wege erneut seinen Weg ins Spiel finden. Doch wo, in welcher Form, in welchem Zustand oder wann, das weiß wahrscheinlich nur Chris Roberts. Das Team von Cloud Imperium Games wisse aber, versichern sie, was die Spieler mit dem Ort verbinden und wollen diesem gerecht werden - irgendwann.

Im vorstehenden Video von Cloud Imperium Games wird gen Ende eine eher humoristisch gemeinte Version eines Verglühens von Port Olisar in der Atmosphäre seines Heimatgasriesens Crusader gezeigt.

Seraphim Station, die große Schwester von Olisar

Größer, eleganter und vor allem Inneren vielschichtiger, mit Raum für alle Systeme vom Star Citizen der Zukunft: Seraphim Station

Was soll Seraphim Station besser machen? Abseits der oben beschriebenen besseren Technik, die für Spieler wohl auch eher zu erspüren als zu sehen sein wird, werden wir das erst wissen, sobald wir Port Olisar mit seiner großen Schwester und Nachfolgerin vergleichen können. Vor allem aber dürfte die Neue deutlich mehr Raum für alle Belange bieten, um so die neuen Spielmechaniken wie das Fracht-Gameplay mittels teils deutlich größerer Schiffsklassen als bisher, die Kopfgeldjagd und das Medizin-System zu unterstützen.

Die Entwickler betonen derweil, dass Seraphim vor allem eines endlich sein soll: Ein im Einklang mit der Vision für Star Citizen designter Ort, der es auch mit anderen modernen Locations, wie sie zuletzt in Spiel gekommen sind, aufnehmen kann.

Was kommt sonst noch mit Alpha 3.20?

Die kommende neue Alpha hat weit mehr zu bieten als nur Seraphim, dazu zählen:

Verbesserungen an der Fahrphysik von Vehikeln mit Rädern

Diverse Neuerungen für den Arena Commander

Neue Missionen

Wer noch mehr wissen möchte, schaut am besten einmal hier in dieser Liste für weitere Details.

2023 ist es so weit: Es gibt nach einigen Jahren Pause wieder eine echte CitizenCon. Das Fanfest ist das Pilgertreffen für alle Hardcore-Fans der für manch einen größenwahnsinnig anmutenden Vision von Chris Roberts und seinem stetig wachsenden Team. Das obige Video kündigt das Treffen von Hunderten Star-Citizen-Begeisterten an.

Vielleicht habt ihr ja Lust, eure liebste Erinnerung an Port Olisar mit uns zu teilen? Oder vielleicht, wie ihr einst die ersten Schritte eures Star-Citizen-Lebens erlebt habt. Was hat euch besonders an diesem Hub begeistert und freut ihr euch auf die neue Seraphim-Raumstation? Mögt ihr das Design? Schreibt uns eure Gedanken und schönsten Olisar-Geschichten doch gerne in den verlinkten Forenthread!