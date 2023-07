Nicht alle Anbieter von digitalen Spielen bieten Rückerstattungen an uns wer es tut, steckt üblicherweise harte Grenzen ab. Bei Steam beispielsweise lassen sich Spiele zurückgeben, wenn der Kauf nicht länger als zwei Wochen zurückliegt und weniger als zwei Stunden gespielt wurden.

Auch Star Citizen bietet Refunds an, ebenfalls an Bedingungen geknüpft. Dort scheinen die Grenzen aber ausnahmsweise mal zu verschwimmen, wie jetzt der Fall eines Spieler zeigt, der hunderte Stunden spielte und dennoch sein Geld zurückbekam.

Zwar hatte Cloud Imperium Games erst lang und breit dargelegt, warum sie ihm kein Geld schuldeten, sich dann aber doch nachsichtig gezeigt und gezahlt.

Was ist geschehen?

Der Spieler BlueBackground berichtet auf Reddit, dass er insgesamt 274 Stunden in Star Citizen verbracht habe. Er sei aber unzufrieden mit dem unfertigen Zustand des Spiels.

Zur Erinnerung: Das gigantische Weltraum-MMO wird fast vollständig via Crowdfunding finanziert und befindet sich seit 13 Jahren in Entwicklung. Die Entwickler machen relativ regelmäßige Fortschritte, aber werden viel kritisiert aufgrund der stetigen Erweiterung ihrer Gesamtvision. Dadurch gibt es immer noch keinen Termin für einen finalen Release, der ursprünglich schon 2014 stattfinden sollte. Star Citizens MMO-Anteil ist seit Jahren in stark fehlerbehafteten Vorab-Versionen spielbar.

Zurück zu dem Spieler, der laut eigenen Angaben wegen Bugs und Glitches kaum Spaß in Star Citizen hatte. Also hatte er einen Refund bei Cloud Imperium beantragt. Zu seiner Überraschung kam das Geld, das er im Laufe der Jahre investiert hatte, vollständig zurück. Zusammen mit einem Brief.

20:28 Star Citizen - Was läuft bei der Alpha 3.18 schief und warum ist sie trotzdem wichtig?

Was steht in dem Brief?

Der Spieler veröffentliche den Inhalt des mehrseitigen Briefes auf Imgur. Cloud Imperium erklärt demnach, dass sie zu keiner Rückerstattung verpflichtet seien. Die Nutzungsbedingungen auf der Website seien klar. Wer das Spiel binnen 14 Tagen nach dem Kauf nicht zurückgebe, habe keinen Anspruch auf einen Refund.

Trotzdem hätte man sich entschlossenen, einen Teil des Geldes zurückzuzahlen. Laut dem Spieler auf Reddit sei jedoch das ganze Geld zurückgekommen. Er dankt den anderen Nutzern des speziellen Refund-Reddit, die im geholfen hätten.