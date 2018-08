Paramount arbeitet bereits an einer Fortsetzung zur Star-Trek-Filmreihe von Produzent J.J. Abrams. Und während zuletzt mit S.J. Clarkson eine Regisseurin des Films gefunden wurde, erlebt die Produktion nun einen herben Rückschlag: Chris Pine wird nicht als Captain Kirk der USS Enterprise zurückkehren.

Der Grund ist schnell gefunden: Es geht ums Geld. Laut einem Bericht vom Hollywood Reporter konnten sich das Filmstudio und sein Hauptdarsteller bei den Gehaltsverhandlungen nicht einigen.

Demnach möchte das Filmstudio nach dem enttäuschenden Einspielergebnis des letzten Kinofilms Star Trek Beyond das Budget des kommenden Films kürzen. Und obwohl Chris Pine bereits einen Vertrag für den Film unterschrieben hat, möchte Paramount ihm nun weniger für seine Rolle bezahlen, als bereits vertraglich vereinbart. Es kam zu Streitigkeiten und Chris Pine stieg aus.

Auch ein Wiedersehen mit Chris Hemsworth steht in den Sternen

Auch sein Schauspielkollege Chris Hemsworth spielt wohl doch nicht mit. Der Thor-Darsteller sollte ursprünglich in Star Trek 4 erneut in die Rolle von Kirks Vater schlüpfen. Inzwischen sind auch hier die Vertragsverhandlungen gescheitert. Ersten Informationen nach ist schon seit geraumer Zeit in Star Trek 4 ein Wiedersehen mit George Kirk geplant.

Steht Star Trek 4 vor dem Aus?

Wie es nun mit dem Rest der Besetzung weitergeht, ist noch unklar. Neben Chris Pine als Captian James T. Kirk gehören außerdem noch Zachary Quinto als Spock, Karl Urban als McCoy, Simon Pegg als Scotty, Zoe Saldana als Uhura und John Cho als Sulu zur Original-Besetzung der Filmreihe.

Weiterhin offen ist auch, wie man nach dem tragischen Tod des Schauspielers Anton Yelchin mit der Rolle des Chekovs verfahren möchte.

Mehr zu Star Trek: Neue Serie mit Patrick Stewart als Captain Picard bestätigt