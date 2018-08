In einer neuen Star-Trek-Serie wird Sir Patrick Stewart erneut in die Rolle des Captain Jean-Luc Picard schlüpfen. Die Serie soll »das nächste Kapitel in Picards Leben erzählen«, verkündete das produzierende Medienunternehmen CBS auf Twitter.

Make it so! @SirPatStew will be returning to his iconic role as Jean-Luc Picard in a new @cbsallaccess #StarTrek series that tells the story of the next chapter in Picard’s life?? pic.twitter.com/T5qQJ4gzU0 — Star Trek: Discovery (@startrekcbs) August 4, 2018

Die ersten Trekkies, die die frohe Botschaft erfuhren, waren Besucher einer Star-Trek-Convention in Las Vegas. Als Überraschungsgast stand Sir Patrick Stewart dort auf der Bühne und kündigte höchstpersönlich seine Rückkehr als Jean-Luc Picard an. Durch das anschließende Panel sind bereits einige Informationen über die noch namenlose Serie bekannt geworden.

So kann es sein, dass sich Fans auf einige große Veränderungen einstellen müssen, denn die Handlung spielt rund 20 Jahre nach den Geschehnissen von Star Trek: Nemesis, Picards bislang letztem Auftritt. Gut möglich, dass »Captain« Picard gar kein Captain mehr ist. Auch seine Persönlichkeit könnte sich durch seine Erfahrungen stark verändert haben.

#STLV Stewart says he may not be the captain anymore. He may be a very different individual. Setting is 20 years past Nemesis. There are no scripts yet. It will be something very, very different. It will be made with love for the material and the fans. — TrekMovie.com @ STLV (@TrekMovie) August 4, 2018

"It may not be the Jean Luc you know and love. He may be a man who has been changed by his experiences...it will be, I promise you, something different....but it will come with the same love for the universe and our fans we had before." -@SirPatStew — Star Trek Online (@trekonlinegame) August 4, 2018

In einer längeren Botschaft auf Twitter zeigt sich Stewart euphorisch. Die Möglichkeit, zu Picard zurückzukehren und neue Seiten der Figur zu erforschen sei »aufregend und belebend«.

In der Vergangenheit habe er viele Geschichten gehört, darüber wie Star Trek: The Next Generation Menschen durch schwere Zeiten geholfen habe und wie die Figur Jean-Luc Picard sie zu großen Taten inspiriert habe. Genau aus diesem Grund wolle er zu Picard zurückkehren, »um zu erforschen und erfahren, was für ein tröstendes und verbesserndes Licht [Picard] in unsere oft sehr dunkle Zeit bringen kann.«

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm — Patrick Stewart (@SirPatStew) August 4, 2018

Bis Picard wieder über den Bildschirm flimmert, wird es aber noch dauern. Ein Skript für die Serie ist noch nicht geschrieben. Laut Hollywood Reporter entsteht die Serie unter Alex Kurtzman, der auch als Showrunner für Star Trek: Discovery verantwortlich ist. Mit ihm arbeiten unter anderem James Duff (The Closer, Major Crimes), Akiva Goldsman (Discovery), Michael Chabon (John Carter) und Kirsten Beyer (Discovery).