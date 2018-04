Star Trek 4 - Regisseur für das Sequel mit Chris Pine gefunden?

Das Filmstudio Paramount bestätigte erst kürzlich auf der CinemaCon in Las Vegas die Arbeit an gleich zwei Star-Trek-Filmen. Nun möchte das gut informierte Branchenblatt Variety erfahren haben, wer die Regie für Star Trek 4 übernehmen wird: S.J. Clarkson.

Die erste Regisseurin eines Star-Trek-Films gefunden?

Mit der Regisseurin S.J. Clarkson würde erstmals eine weibliche Filmemacherin einen Star-Trek-Film drehen, und die Abenteuer von Chris Pine als junger Captain James T. Kirk und seiner Crew der USS Enterprise fortsetzen. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Filmstudios liegt aber noch nicht vor.

Die britische Filmemacherin hat sich bisher eher mit Serien-Produktionen einen Namen gemacht, wie etwa Life on Mars, Dexter, Bates Motel, und die Marvel-Serien Jessica Jones und The Defenders auf Netflix.

Star Trek 4 geht in Produktion

Über die Handlung zu Star Trek 4 ist bisher noch nicht viel bekannt. Frühere Pläne, Thor-Star Chris Hemsworth als Kirks Vater zurückzubringen, scheinen noch aktuell zu sein.

In den Hauptrollen dürfte es ein Wiedersehen mit Chris Pine als Captain James T. Kirk, Zachary Quinto als Spock, Karl Urban als McCoy, Simon Pegg als Scotty, Zoe Saldana als Uhura und John Cho als Sulu geben. Einzig unklar ist, wie man nach dem tragischen Tod des Schauspielers Anton Yelchin mit der Rolle des Chekovs verfahren möchte.

Mehr dazu: Wird der verstorbene Anton Yelchin als Chekov ersetzt?

Für das Drehbuch zeigen sich die bereits zu einem früheren Zeitpunkt bestätigten Autoren J.D. Payne und Patrick McKay (Star Trek: Beyond) verantwortlich. Die Produktion übernimmt erneut J.J. Abrams, der selbst die Regie für die beiden ersten Filme Star Trek (2009) und Star Trek: Into Darkness (2013) übernahm. Der dritte Film Star Trek Beyond (2016) stammt von Justin Lin (Fast & Furious), während Abrams mit Star Wars 7 alle Hände voll zu tun hatte.

Wann Star Trek 4 in die Kinos kommt, steht noch immer aus.