»Die Ferengi-Bibel«: Star-Trek-Fan macht sich einen Haufen Arbeit und wird zum Held der Community

Diese drei Ferengi tauchen in der 19. Folge von Star Trek: Enterprise auf. Bildquelle: Paramount

Die Ferengi zeichnen sich im Star-Trek-Universum durch ihre Profitgier aus. Kein Wunder also, dass das Volk ein eigenes Leitwerk für Geschäftsbeziehungen besitzt. Die Erwerbsregeln der Ferengi - oder auch »Heilige Regeln des Erwerbs« genannt - sollen den Handel regulieren. Bei Verstößen läuft man Gefahr, auf der »Schwarzen Liste« zu landen und seine Lizenz zu verlieren.

Ein Trekkie hat nun alle diese Regeln zusammengefasst - und die Fans lieben es.

Fast 300 Regeln!

Auf Reddit präsentiert der User ShakaFounder der Community stolz seine zeitaufwendige Arbeit: »Die Ferengi-Bibel« mit allen 285 Regeln. Dafür kaufte er sich sogar extra eine Domain, die für alle kostenlos zugänglich ist.

Dennoch konnte es sich ShakaFounder nicht verkneifen, einen kleinen Witz einzubauen. Manche Regeln wurden im Kanon nie erwähnt und wann immer eins dieser Gesetze auf der Website erscheint, sind folgende Worte zu lesen:

Diese Regel ist nur für Premium-Mitglieder verfügbar. Schalten Sie exklusive Inhalte mit einem Abonnement von Ferenginar Prime frei!

Hier möchte der User noch einmal die knauserige Ader der Ferengi verdeutlichen und die Community feiert den kleinen Scherz. Die Kommentare sind voll von Lobeshymnen auf den fleißigen Fan und einige bringen gleich noch Verbesserungsvorschläge an.

Hier sind ein paar Beispiele:

Sie haben gerade den ganzen Tag meiner Tochter gerettet. Als ich es ihr gezeigt habe, hat sie nach Luft geschnappt … Sie sitzt jetzt auf der Couch und liest sie alle laut vor. - User GloriaSpangler Dass diese Seite kostenlos ist, verstößt gegen die Regeln des Erwerbs. Schande über dich und danke! - User whocareswhoiam0101 Ich danke dir für dein Unternehmertum. Mögest du Gewinn machen und in die göttliche Schatzkammer gehen. - User TheCatLamp Tolle Seite. Kannst du sie mit einer Suchfunktion versehen? Wenn man die Regel (oder ein Wort darin) kennt, sich aber nicht mehr erinnern kann, um welche Regel es sich handelt. - User peon47 Das ist wirklich toll! Kann ich mir noch einen Doppelpfeil für Regeln ohne Informationen wünschen, um zur nächsten verfügbaren Regel zu springen? - User MagicalNurseX

