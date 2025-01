Star Trek: Section 31 wird von Kritikern zerrissen - so schlecht wurde noch kein Film der Sci-Fi-Reihe bewertet

Ein Film, der knapp zwei Stunden dauert, sollte sich wahrscheinlich nicht wie eine Quälerei anfühlen, aber Sektion 31 tut das. Er hat weder das Spektakel, um die Zuschauer von seiner blutarmen Charakterarbeit abzulenken, noch das thematische Fleisch auf den Knochen, an dem sie sitzen und kauen können. Stattdessen ist das Einzige, was sich in den Schatten verbirgt, keine geheimnisvolle, moralisch kompromittierte Spionagegruppe, sondern ein ziemlich langweiliger Film.