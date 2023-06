Star Trek Infinite: So sieht das neue Stellaris mit Picard und Klingonen aus

Doppelgänger und Zeitreisen sind in Star Trek längst nichts Besonderes mehr. Dennoch wird der ein oder andere Fan stutzen, wenn er die ersten Bilder und das Gameplay-Video zum neuen 4X-Strategiespiel Star Trek: Infinite sieht. Denn das wirkt Stellaris wie aus dem Gesicht geschnitten!

Kein Wunder, denn wie bereits zur Ankündigung auf dem Summer Game Fest vermutet nutzt Infinite die Stellaris-Engine. Mit offiziellem Segen von Publisher Paradox Entertainment, die das Spiel heute auf dem sogenannten Picard Day in Bewegung zeigten.

Außerdem veröffentlichte das Unternehmen jede Menge Screenshots, die wir in unserer Galerie für euch aufbereitet haben:

Star Trek: Infinite - Screenshots zum 4X-Strategiespiel mit Stellaris-Engine ansehen

Was bietet Star Trek: Infinite?

Mechanisch ähnelt Infinite dem Vorbild sehr stark, wie bei Stellaris zoomt ihr von einer Galaxie-Übersichtskarte runter auf die Sonnensystem-Ansicht oder beobachtet in den automatisch ablaufenden Kämpfen eure Raumschiffe aus nächster Nähe.

Ihr errichtet Kolonien auf Planeten, sammelt Rohstoffe, erforscht neue Technologien und baut Raumschiffe. Diplomatie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, ihr könnt mit anderen Sternenimperien verhandeln. Auch die Stellaris-typischen Events halten Einzug ins Spiel und Planeten werden wie in der Vorlage verwaltet, inklusive Pop-System für die Bevölkerung.

Zum Start umfasst Star Trek: Infinite die vier aus der TV-Serie »Star Trek: The Next Generation« bekannten Völker Förderation, Klingonen, Romulaner und Cardassianer. Die Borg wurden bereits in einem früheren Trailer gezeigt und tauchen wohl als Mid-/Endgame-Krise auf:

0:45 Star Trek: Infinite - Paradox kündigt 4X-Strategiespiel à la Stellaris an

Wer entwickelt Star Trek: Infinite?

Nimble Giant Entertainment ist der Entwickler von Star Trek: Infinite. Das Studio hat zuletzt 2016 im Genre Erfahrung gesammelt, damals veröffentlichten die Südamerikaner das Reboot von Master of Orion für Wargaming, Inc. Heute steht das Spiel bei 75 Prozent positiver Bewertungen auf Steam. Im GameStar-Test vergaben wir damals eine 79 als Wertung.

Wann erscheint Star Trek: Infinite?

Im Herbst 2023 soll der Release erfolgen, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Was haltet ihr vom Gameplay-Reveal von Star Trek: Infinite? Habt ihr es genauso vorgestellt oder seid ihr von den Parallelen zu Stellaris überrascht? Und fiebert ihr dem Release entgegen oder spielt ihr lieber weiter Stellaris-Mods wie New Horizons und New Civilizations? Schreibt's uns in die Kommentare!