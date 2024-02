Star Trek als Rollenspiel: Das Pen & Paper wird neu aufgelegt und macht eine beliebte Serie spielbar

Das beliebte Rollenspiel erhält eine zweite Edition, mit der auch Abenteuer wie bei Strange New Worlds denkbar sind.

Mit Star Trek: Strange New Worlds können sich Trekkies derzeit an einer ausgesprochen unterhaltsamen Serie erfreuen, die bei den meisten Fans der Reihe äußert gut ankommt und bei der es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die dritte Staffel ausgestrahlt wird.

Wer darüber hinaus das Universum gerne in Form von traditionellen Tischrollenspielen erkundet und damit ganz eigene Charaktere durch die Galaxie führen möchte, der greift aktuell am besten zu Star Trek Adventures. Ein ebenfalls gelobtes Pen & Paper, das 2024 noch eine Stufe besser werden soll. Dann veröffentlicht der Verlag Modiphius eine zweite Edition des Regelwerks und integriert außerdem Strange New Worlds als neues, bespielbares Setting.

Letztes Jahr lief erst Staffel 2, einen Trailer dazu könnt ihr hier sehen:

2:49 Star Trek: Der Cast von Strange New Worlds bereitet euch im Video auf Staffel 2 vor

Neue Edition erscheint im August

Die Ankündigung kam für einige Fans des Rollenspiels recht überraschend, die so schnell nicht mit einer zweiten Edition gerechnet hätten. Das ursprüngliche Rollenspiel wurde erst 2017 veröffentlicht und seither regelmäßig mit neuen Inhalten bestückt.

Jetzt soll 2024 aber schon eine überarbeitete Version des Grundregelwerks erscheinen, das bereits für die Gen Con 2024 geplant ist. Rechnet also mit einer Veröffentlichung zwischen dem 1. und 4. August. Im Herbst danach wird auch eine neue Einsteigerbox veröffentlicht. Das gilt bislang allerdings nur für die englische Version. Wann das alles auch auf Deutsch beim Uhrwerk Verlag erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.

Da es sich bei der Edition aber um eine eher kleinere Überarbeitung der Grundregeln handelt, rechnen wir mit keiner allzu langen Wartefrist. Die zweite Edition soll die Regeln vor allem weiter verfeinern und etwas zugänglicher machen. Außerdem soll die neue Edition mit der vorherigen kompatibel bleiben. Ihr könnt also auch mit den neuen Regeln altbekannte Abenteuer anpacken.

Abenteuer abseits der Sternenflotte

Neben den Regeln soll die neue Edition, wie erwähnt, auch Abenteuer im Stil von Star Trek: Strange New Worlds ermöglichen und auch die kinderfreundliche Animationsserie Star Trek: Prodigy wird in das Spielsystem integriert.

Besonders spannend ist obendrein, dass die zweite Edition von Star Trek Adventures einen größeren Fokus auf Charaktere außerhalb der Sternenflotte legen soll. Wer also mal keine Lust auf blaue, gelbe oder rote Shirts hat, kann sich auch in anderen Gesellschaften herumtreiben. Ihr könnt etwa eine Gruppe an Klingonen spielen, oder ihr startet eurer Weltraum-Karriere als ein Teil des Romulanischen Sternenimperiums.