Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Star Trek: Warum sehen viele Spezies menschlich aus? Vor 58 Jahren lieferte das Universum bereits die Antwort

The Preservers sind für das teils menschliche Aussehen von diversen Spezies verantwortlich. Warum erklärte uns Raumschiff Enterprise schon vor vielen Jahren.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
30.06.2026 | 05:37 Uhr

Durch seine ausgeprägten Übersetzungsfähigkeiten macht Spock (Leonard Nimoy) in Raumschiff Enterprise eine bahnbrechende Entdeckung. Bildquelle: Paramount Durch seine ausgeprägten Übersetzungsfähigkeiten macht Spock (Leonard Nimoy) in Raumschiff Enterprise eine bahnbrechende Entdeckung. Bildquelle: Paramount

So weit sind die meisten Spezies im Star-Trek-Universum gar nicht von den Menschen entfernt – jedenfalls was das Äußere betrifft. Dabei würde man bei Außerirdischen wohl größtenteils etwas ganz anderes erwarten.

Raumschiff Enterprise lieferte jedoch bereits vor 58 Jahren in Staffel 3 eine Erklärung für die äußerlichen Ähnlichkeiten. Die Verursacher wurden danach nur noch spärlich innerhalb anderer Serien und Filme erwähnt.

Video starten 1:47 Nicht nur Dinosaurier, sondern auch Drachen: Die Star-Trek-Serie Strange New Worlds wird ihrem Titel im neuen Trailer zu Staffel 4 mehr als gerecht

Warum sehen viele Spezies dem Menschen ähnlich?

In Folge 3 »Der Obelisk« (engl.: The Paradise Syndrome) wurde 1968 enthüllt, dass die Bewahrer (engl.: The Preservers) einst durch die Galaxis reisten, um primitive Kulturen vor dem Aussterben zu retten. Sie wurden umgesiedelt und auf andere Welten gebracht, wo sie wachsen und gedeihen konnten. Die Preservers haben dabei wohl auch ihre eigene DNA mit ins Spiel gebracht.

All das erfahren Captain Kirk (William Shatner) und seine Crew durch Spocks (Leonard Nimoy) Entzifferung eines Obelisken, den sie auf einem Planeten entdecken, der bald mit einem Asteroiden kollidieren wird. Der Monolith selbst wurde mit einer hoch entwickelten Technologie errichtet.

Mittlerweile sind die Bewahrer jedoch eher in Vergessenheit geraten, was vermutlich vor allem an der Handlung der Episode liegt. Auf dem Planeten begegnen Kirk und Co. nämlich einem indigenen Volk und nun ja, ein Klischee jagt das nächste. 

Obwohl Star Trek immer schon sehr fortschrittlich war – was die Darstellung von Geschlechtern und Inklusion betrifft – zeigt diese Folge ein sehr stereotypes Bild von amerikanischen Ureinwohnern. Für viele Fans dürfte es demnach sehr schwer sein, die Folge heutzutage noch einmal zu sehen, ohne sich über die rückständige Darstellung aufzuregen.

Mehr zu Star Trek
Seit 2001 warten Star-Trek-Fans auf das Comeback zwei bekannter Voyager-Gesichter, jetzt macht Star Trek Online den Wunsch wahr
von Elena Schulz
Seit 2001 warten Star-Trek-Fans auf das Comeback zwei bekannter Voyager-Gesichter, jetzt macht Star Trek Online den Wunsch wahr
»Ich wüsste nicht, was Star Trek noch ohne das wäre« – Ein Star bangt um die Zukunft des Sci-Fi-Franchises
von Franziska Hammerschmidt
»Ich wüsste nicht, was Star Trek noch ohne das wäre« – Ein Star bangt um die Zukunft des Sci-Fi-Franchises
Star Trek: Im gesamten Universum gibt es nur eine einzige reale Person, die sich selbst gespielt hat – und die Szene ist bis heute legendär
von Franziska Hammerschmidt
Star Trek: Im gesamten Universum gibt es nur eine einzige reale Person, die sich selbst gespielt hat – und die Szene ist bis heute legendär

Wurden die Preservers nach Raumschiff Enterprise noch einmal erwähnt?

Eine wirklich große Bühne bot man den Bewahrern nie. An einigen Stellen im Universum wurde noch einmal auf sie angespielt. Wie zum Beispiel in Discovery, wo Captain Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) in Episode 3 aus Staffel 1 auf einem Navigationsbildschirm die Struktur eines weiteren Obelisken identifiziert.

In Lower Decks (Staffel 4, Episode 10) gehört die Geschichte der Preservers anscheinend zum Lehrplan. Kadettin Beckett Mariner erforschte sie etwa in ihrem Schulfach Xenohistorie.

Falls ihr noch mehr zu Star Trek lesen möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box weitere Artikel zum Thema. Dort könnt ihr auch einen Nostalgie-Trip durch die Galaxis machen.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Hat House of the Dragon gerade den Targaryen-Bürgerkrieg beendet? Was das Ende von Folge 2 für die Zukunft bedeutet

vor 8 Minuten

Hat House of the Dragon gerade den Targaryen-Bürgerkrieg beendet? Was das Ende von Folge 2 für die Zukunft bedeutet
Ihr habt euer Handy einem Gesetz zu verdanken, das längst tot sein sollte – und trotzdem können wir sogar noch 15 Jahre in die Zukunft schauen   1

vor 17 Stunden

Ihr habt euer Handy einem Gesetz zu verdanken, das längst tot sein sollte – und trotzdem können wir sogar noch 15 Jahre in die Zukunft schauen
Total War: Medieval 3 - Das Strategiespiel schneidet sich eine große Scheibe bei Crusader Kings ab   2     3

vor 2 Stunden

Total War: Medieval 3 - Das Strategiespiel schneidet sich eine große Scheibe bei Crusader Kings ab
Marvel hat Deadpool + Wolverine eine Sache verboten und darüber macht sich der Film natürlich lustig [Best of GameStar]   51     7

vor 3 Stunden

Marvel hat Deadpool & Wolverine eine Sache verboten und darüber macht sich der Film natürlich lustig [Best of GameStar]
mehr anzeigen