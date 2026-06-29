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Seit 2001 warten Star-Trek-Fans auf das Comeback zwei bekannter Voyager-Gesichter, jetzt macht Star Trek Online den Wunsch wahr

Star Trek Online: Undiscovered erfüllt nostalgischen Fans nach 25 Jahren endlich einen großen Wunsch: Zwei Voyager-Charaktere kehren im MMO zurück.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
29.06.2026 | 14:31 Uhr

Nicht nur der Doktor kehrt für Star Trek Online zurück. Es gibt noch eine weitere Überraschung für Voyager-Fans. Nicht nur der Doktor kehrt für Star Trek Online zurück. Es gibt noch eine weitere Überraschung für Voyager-Fans.

Star Trek Online ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein MMORPG im Universum der Sci-Fi-Serien, das am 7. Juli 2026 sein nächstes großes Update für PC erhält - namentlich Undiscovered.

Spannend für MMO-Fans, aber wahrscheinlich weniger aufregend für Stark-Trek-Fans im Allgemeinen. Zumindest, bis man sich die geplanten Inhalte genauer anschaut. Denn Undiscovered erfüllt vielen Fans einen Herzenswunsch: 25 Jahre nach der Serie Star Trek: Voyager bringt das Spiel zwei beliebte Charaktere zurück. Konkret handelt es sich um den Doktor (Robert Picardo) und Lieutenant Miral Paris (Lisa Locicero), die damals noch kindliche Tochter von Tom Paris und B'Elanna Torres.

Das steckt im großen MMO-Update

Das Update stellt im Prinzip eine Art Mini-Remaster einer früheren Storyline aus dem MMO dar, konkret The Ultimate Klingon , die nun in verbesserter Fassung spielbar wird und jeweils einen wichtigen Arc für Föderation und Klingonen einleitet. Entwickler Cryptic hat dafür die Grafik, aber auch die Geschichte überarbeitet und etwa neue Cutscenes beigesteuert.

Die Spieler sollen Miral Paris und dem Doktor dabei helfen, Präsident Okeg bei seinem Bestreben zu unterstützen, den zerbrechlichen Frieden zu schützen. Die Situation ist politisch aber ordentlich aufgeladen, nicht nur wegen der Spannungen zwischen Klingonen und Föderation, sondern auch aufgrund Paris' Rolle als Kuvah'magh, die einer alten Prophezeiung nach das Volk der Klingonen erlösen soll.

Auf dem Teaserbild für die Ankündigung könnt ihr bereits einen Blick auf die beiden beliebten Voyager-Figuren erhaschen. Auf dem Teaserbild für die Ankündigung könnt ihr bereits einen Blick auf die beiden beliebten Voyager-Figuren erhaschen.

Weitere Inhalte umfassen ein neues, zeitlich begrenztes Event (ebenfalls mit dem Namen Undiscovered), bei dem ihr euch ein Raumschiff der K'vort-Klasse (K'vort Temporal Flight Deck Raptor) als Belohnung sichern könnt. K'vort-Schiffe tauchten auch in Star Trek: The Next Generation und Star Trek: Lower Decks auf. Hinzu kommt eine überarbeitete Version der Deep Space Encounters (prozedural generierte Missionen mit neuen Objectives, zufälligen Gegnern und einer Vielzahl an unterschiedlichen Umgebungen).

Spielt ihr Star Trek Online aktiv oder wollt jetzt aufgrund der Ankündigung damit loslegen, ist für reichlich Content-Nachschub gesorgt. Habt ihr so gar keine Lust auf MMOs, gab es vor ein paar Monaten mit Across the Unknown aber eine andere Spiele-Überraschung, die ebenfalls im Dunstkreis von Voyager angesiedelt ist:

Video starten 9:08 Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test

Zwei beliebte Voyager-Figuren kehren zurück

Trotzdem sollten MMO-Muffel bei den beiden bekannten Namen in Star Trek Online aus Star Trek: Voyager aufhorchen. Die Voyager-Serie behandelt damals die Reise eines Raumschiffs der Sternenflotte, das auf die andere Seite der Galaxie geschleudert wird und von dort über sieben Staffeln hinweg versucht, einen Weg nach Hause zu finden. Die Figuren hocken so jahrzehntelang aufeinander und entwickeln deshalb besonders innige Beziehungen, in die auch die Zuschauer entsprechend involviert sind.

Dabei nimmt vor allem der Doktor eine sehr untypische Rolle ein. Immerhin handelt es sich bei ihm um ein medizinisches Notfall-Hologramm, das dauerhaft einspringen muss, nachdem die medizinisch geschulte Besatzung ausfällt. Er entwickelt sich im Laufe der Serie von einem Programm zu einer menschlichen und vielschichtigen Figur, die uns die Natur der Menschlichkeit selbst hinterfragen lässt.

Das macht ihn zu einem waschechten Fan-Liebling. Übrigens hatte er auch in der Fernsehserie Starfleet Academy kürzlich wieder einen Auftritt, allerdings nicht ganz so, wie es sich Darsteller Robert Picardo erhofft hat. Mehr dazu lest ihr in der Link-Box.

Miral wiederum ist die Tochter von zwei der beliebtesten Figuren aus Voyager. Dort war sie allerdings nur als Baby zu sehen. Fans bekommen durch Star Trek Online so jetzt die Chance, Mirals Entwicklung erstmals richtig mitzuverfolgen und sie in ihrer Rolle als erwachsene Sternenflotten-Offizierin zu erleben.

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Damit könnte sich ein Blick ins MMORPG durch das aktuelle Update lohnen, selbst wenn es nur aus nostalgischen Gründen geschieht. Star Trek Online stammt von Entwickler Cryptic Studios und erschien erstmals 2010. Ihr spielt entweder ein Mitglied der Föderation oder der Klingonen und werdet zum Raumschiff-Kapitän, wobei ihr nicht nur euer treues Gefährt, sondern auch eure Crew immer weiter aufrüsten dürft.

Später schaltet ihr auch zusätzliche Raumschiffklassen frei, erkundet verschiedene Weltraumabschnitte und kämpft im All oder auf festem Boden. Regelmäßig treten wie oben erwähnt auch bekannte Charaktere auf oder ihr besucht aus den Serien vertraute Schauplätze.

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Genre: Rollenspiel

Release: 02.02.2010 (PC), 07.09.2016 (PS4, Xbox One)

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