»Absoluter Wahnsinn!« - Ein spektakulärer Star-Wars-Fanfilm sorgt gerade für offene Münder

Ich habe das Gefühl, ich hätte dafür zahlen sollen - so enthusiastisch liest sich nur eins der begeisterten Kommentare unter einem neuen Fanfilm zu Star Wars, der erst vor ein paar Tagen auf YouTube gelandet ist.

Seit das circa zwei Minuten und 40 Sekunden lange Spektakel am 27. Februar veröffentlicht wurde, hagelt es ordentlich Lob aus der Krieg-der-Sterne-Community - nicht nur auf YouTube, sondern zum Beispiel auch auf Reddit.

Mit dem rudimentären Titel Star Wars The 212th widmet sich die actionlastige Szene der Landung von Commander Codys Truppen auf dem Planeten Utapau, der sich während der Geschehnisse von Episode 3 in der Hand der Separatisten befindet.

Dabei entbrennt ein spektakuläres Feuergefecht zwischen Klonkriegern und Kampfdroiden, das wirklich gekonnt und kinoreif inszeniert wurde. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein, der Kurzfilm beansprucht ja auch nicht mehr als drei Minuten eurer Zeit:

Ein paar Hintergrund-Infos gefällig?

Für Star Wars The 212th ist das knapp 20-köpfige Team von Hoplite VFX verantwortlich. Das Projekt wurde in circa eineinhalb Jahren umgesetzt, in denen sämtliche Beteiligte ihre Freizeit dem Projekt widmen.

Mit dem finalen Produkt verdient man kein Geld, die Prestige muss reichen. (Ansonsten würde aber wahrscheinlich auch ein Disney-Anwalt an der Tür klopfen.) Lohn ist laut den Team-Mitgliedern aber auch, dass man durch die Zusammenarbeit an Star Wars 212th feste Freundschaften schließen konnte.

Die meisten Verantwortlichen von Hoplite VFX sitzen in Quebec, Kanada - manche Mitglieder sind aber auch auf der ganzen Welt verteilt. Die größte Herausforderung soll laut einem Eintrag bei Creative Bloq darin bestanden haben, aufgrund der Zeitverschiebung Termine für die gemeinsame Arbeit zu finden.

Falls ihr euch übrigens fragt, ob bei Star Wars 212th generative KI zum Einsatz gekommen ist: Dem erteilt das Team von Hoplite VFC eine klare Absage. Man hat lediglich ein KI-Programm verwendet, das beim Datenmanagement geholfen hat – konkret werden Motion-Capture-Aufnahmen als Beispiel genannt.

Hoplite argumentiert, dass KI ein nützliches Werkzeug sein kann, das einem Team dieser überschaubaren Größe viel Zeit und Geld ersparen kann. Beim Erstellen von Inhalten will und hat man allerdings keine KI verwendet.

Mit Andor: Staffel 2 folgt dann am 22. April 2025 der nächste Krieg-der-Sterne-Release bei Disney Plus.