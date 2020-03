Ein Youtuber hat das Finale von Star Wars 9 in 16-Bit-Optik nachgebaut, dadurch verwandelt er The Rise of Skywalker quasi in einen Sidescroller aus den 90er-Jahren.

Achtung Spoiler! Falls ihr Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers immer noch nicht gesehen haben solltet und es bislang geschafft habt, ohne Spoiler durchs Leben zu kommen (wie auch immer das möglich sein soll), dann solltet ihr auch diese News und das oben eingebundene Video nicht schauen. Denn wir sprechen gleich über einige Details des Finales der Skywalker-Saga. Alle anderen: Guckt euch das an, es ist fantastisch!

Von der Ankunft Reys bei Palpatine, über ihren Kampf mit seinen in roten Gewändern gekleideten Royal Guards und Ben Solos Gefecht gegen die Knights of Ren bis hin zum finalen Schlag gegen den Imperator, mit dem die Skywalker-Saga ihr Finale gefunden hat. All das ist in dem knapp zehn Minuten langen Video zu sehen. Sogar einen kurzen Ausflug in Poe Damerons X-Wing, der sich gerade in die Raumschlacht über den Planeten Exegol hat Mr Sunday Movies in 16-Bit nachgebaut.

Verantwortlich für das Ganze ist der Animations-Künstler John Stratman, der schon zahlreiche Star-Wars-Szenen in Retro-Grafik nachgestellt hat, zum Beispiel den Kampf im Thronsaal aus Star Wars: Episode 8 oder den Trailer zu Star Wars: Episode 9:

In den letzten Minuten des am Anfang dieser News eingebundenen Videos mit dem Finale von Episode 9 erklärt Stratman zudem, wie genau er beim Animieren vorgegangen ist. Unter anderem hat er sich streng an originale Vorlagen aus Star-Wars-Spielen wie The Return of The Jedi gehalten und seine Sidescroller-Variante des Videos erst in normaler Grafik erstellt und erst nachträglich mit dem 16-Bit-Look überzogen.

Und wenn ihr euch allgemein für Star Wars interessiert, dann haben wir noch mehr Artikel für euch. Erst vor Kurzem kam zum Beispiel raus, wie Palpatine es geschafft, hat nach Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter zu überleben, außerdem gibt es eine neue Baby-Yoda-Mod für Star Wars: Battlefront 2.