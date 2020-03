Baby Yoda in Star Wars: Battlefront 2 ist süß, aber tödlich

Baby Yoda ist endlich in Star Wars: Battlefront 2 spielbar. Allerdings nicht auf offiziellem Wege, sondern mithilfe einer Mod, die den Droiden BB-8 durch das 50 Jahre alte Kleinkind aus der TV-Serie The Mandalorian ersetzt. BB-8 wurde erst vor kurzem durch ein neues Update als Held der Hellen Seite spielbar gemacht.

Den Baby-Yoda-Skin für Star Wars: Battlefront 2 findet ihr auf Nexusmods.

Mod macht Baby Yoda in Battlefront 2 spielbar

Der Skin des Users nanobuds befindet sich schon seit längerer Zeit in Entwicklung, deshalb wurde in den vergangenen Monaten natürlich bereits darüber berichtet. Der Skin wurde jedoch erst Ende Februar fertig gestellt und soll laut dem Modder nun auch sicher für die Verwendung im Multiplayer von Star Wars: Battlefront 2 sein.

Die Mod erweitert Battlefront 2 nicht um einen völlig neuen Helden, sondern ersetzt BB-8 aus Star Wars: Episode 7, 8 und 9 durch den neuen Skin. Baby Yoda rollt jedoch nicht wie ein Astromech-Droide durch das Videospiel, sondern schwebt in einer futuristischen Krippe durch die Gegend, die so auch in The Mandalorian vorkommt.

Dass Baby Yoda offiziell zum spielbaren Helden von Star Wars: Battlefront 2 wird, ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Der Publikumsliebling stammt mit The Mandalorian zwar aus einer TV-Serie, die einen eher raueren Ton anschlägt und an ein erwachseneres Publikum gerichtet ist, dennoch wird Disney wohl kaum ein Kleinkind zur Killermaschine in einem Kriegsspiel machen - auch wenn es mit seinen 50 Jahren genau genommen schon volljährig ist.

Falls ihr übrigens an ähnlichen Mods für Star Wars: Battlefront 2 interessiert seid, solltet ihr einen Blick auf die weiteren Projekte von nanobuds werfen: Der Krieg-der-Sterne-Fan erweiterte das Videospiel beispielsweise schon um Maul im Crimson-Dawn-Look aus Solo: A Star Wars: Story, einen furchteinflößenden Darth Vader mit vom Kampf gezeichneter Rüstung oder Rey mit ihrem goldenen Lichtschwert, das sie am Ende von Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers trägt.

The Mandalorian: Wann startet Staffel 1 in Deutschland?

Aktuell ist The Mandalorian hierzulande noch nicht zum Streaming verfügbar. Das ändert sich jedoch mit dem Deutschland-Start von Disney+ am 24. März 2020. Die acht Folgen von Staffel 1 erscheinen jedoch nicht unbedingt auf einen Schlag, sondern werden wahrscheinlich im Wochentakt veröffentlicht. Die Kosten von Disneys Streamingdienst belaufen sich übrigens auf 7 Euro im Monat bzw. 70 Euro im Jahr.

Mehr zum Thema The Mandalorian: ProSieben zeigt die erste Folge schon vor Disney+-Start im Free TV

Falls ihr euch nicht mehr bis zum Deutschland-Release von Disney+ am 24. März gedulden möchtet, könnt ihr Folge 1 der ersten Live-Action-Serie im Star-Wars-Universum bereits am 22. März um 20:15 kostenlos im Free-TV auf ProSieben angucken. Die restlichen Episoden starten dann auf Disney+, Staffel 2 von The Mandalorian erscheint übrigens schon im Oktober 2020.