Star Wars 9 - Herr-der-Ringe-Hobbit Dominic Monaghan stößt zum Cast von Episode 9 dazu

Ein Hobbit in Star Wars?! Naja, so ungefähr: Laut einem Online-Bericht der News-Website Deadline.com wird Dominic Monaghan in Star Wars: Episode 9 mitspielen. Falls euch der Name nicht sofort etwas sagt, Monaghan ist vor allem als Merry aus der Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson und als Charlie Pace aus der Mystery-Serie Lost bekannt.

Welche Rolle der Hobbit-Darsteller im Finale der neuen Star-Wars-Trilogie übernehmen soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Zudem hat Disney das Casting von Dominic Monaghan auch noch nicht offiziell bestätigt, hundertprozentig sicher ist seine Teilnahme am vorerst letzten Teil der Sternensaga also noch nicht.

Die Verbindung zwischen dem übrigens in Berlin geborenen Schauspieler und Episode 9 ist allerdings klar: J.J. Abrams. Der Regisseur von Episode 7: Das Erwachen der Macht wird auch im kommenden Star-Wars-Film die Regie übernehmen und kennt Dominic Monaghan noch aus Lost-Zeiten. Auch die ABC-Serie stammte ja ursprünglich von J.J. Abrams. Da liegt es also Nahe, dass er als Regisseur einen Schauspieler in sein neues Projekt holt, mit dem er schon einmal erfolgreich zusammengearbeitet hat.

Außerdem in Star Wars: Episode 9 mitspielen werden natürlich wieder John Boyega als Finn und Oscar Isaac in der Rolle des Poe Dameron. In ersten geleakten Set-Bildern waren die beiden Schauspieler sogar bereits gemeinsam auf einer Mission zu sehen.

In die Kinos kommen wird Episode 9 allerdings erst im Dezember 2019. Bis zum ersten Trailer, der wohl erst auf der Star Wars Celebration im April 2019 zu sehen sein wird, müssen wir uns also weiterhin an kleinen Info-Häppchen entlang hangeln, ehe wir endlich erfahren, wie es in der weit, weit entfernten Galaxie weitergeht.