Star Wars 9 - Erste Set-Bilder zeigen Finn, Poe & Chewie auf einer Mission

Die Dreharbeiten zum nächsten Star-Wars-Film Episode 9 aus der Skywalker-Saga haben vor wenigen Wochen unter der Regie von J.J. Abrams (Episode 7: Das Erwachen der Macht) begonnen. Nun gibt es erste Bilder vom Film-Set, die unsere Helden Finn, Poe und Chewie auf einer Mission zeigen.

Auf den Bildern sind die drei jedoch nicht allein, sondern in Begleitung von unbekannten Menschen, anscheinend Bewohner eines Dorfes oder weitere Mitglieder der Widerstandsbewegung gegen die Erste Ordnung. Eine wichtige Hauptfigur fehlt jedoch dabei: Rey.

Star Wars: Episode 9 setzt direkt an die Ereignisse aus Episode 7: Das Erwachen der Macht und Episode 8: Die letzten Jedi an und bildet den Abschluss der neuen Trilogie. Auch wird damit wohl die Skywalker Saga von George Lucas zu Ende gebracht.

In den Hauptrollen spielen erneut Daisy Ridley als Rey, John Boyega als Finn, Oscar Isaac als Poe Dameron, Joonas Suotamo als Chewbacca, Mark Hamill als Luke Skywalker und Adam Driver als Kylo Ren mit, sowie Anthony Daniel als C-3PO, Kelly Marie Tran als Rose, Lupita Nyong'o als Maz Kanata, Domhnall Gleeson als General Hux und Carrie Fishers Tochter Billie Lourd als Kaydel Ko Connix.

Auch gibt es ein Wiedersehen mit Billy Dee Williams als Lando, der damit erstmals wieder seit seinem letzten Auftritt in der Original-Trilogie in seine bekannte Rolle schlüpft. Zu den weiteren Neuzugängen gehören bisher Naomi Ackie (Doctor Who), Keri Russell (Planet der Affen: Revolution) und Richard E. Grant (Logan: The Wolverine) in noch unbekannten Rollen.

Inzwischen hat Lucasfilm auch einen Weg gefunden, nach dem überraschenden Tod der Schauspielerin Carrie Fisher ihre Geschichte als Prinzessin Leia und spätere Anführerin der Rebellen abschließen zu können. So greift Abrams auf nicht gezeigtem Material aus Episode 7 zurück.

Der noch immer namenlose Star-Wars-Film Episode 9 ist für Dezember 2019 in den Kinos angekündigt. Für die Musik des Films zeigt sich erneut der langjährige Star-Wars-Komponist John Williams verantwortlich.

Bittersweet starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5