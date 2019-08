Star Wars 9: Neuer Trailer schlägt Brücke zu den alten Filmen

Es tut sich was im Krieg der Sterne. Nach dem ersten Trailer zur Mandalorian-Serie, einem Starttermin für die letzte Staffel der Clone-Wars-Serie sowie neuen Inhalten für Star Wars: Battlefront 2 gibt es nun einen zweiten Trailer zum kommenden Kinofilm Star Wars: Episode 9 - The Rise of Skywalker. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht vermutet.

Denn der neue Trailer besteht zum größten Teil aus Szenen der Prequel- und Original-Trilogien. Erst zum Schluss gibt's neue Bilder aus The Rise of Skywalker, und die haben es in sich. Zu sehen ist beispielsweise eine gigantische Flotte aus Sternenzerstörern, eine überhaupt nicht jedi-mäßig wirkende Rey sowie jede Menge Lichtschwerter. Ohne weitere Details zu verraten, hier der Clip:

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kommt hierzulande am 19. Dezember 2019 in die Kinos und beendet die Sequel-Trilogie rund um Rey, Kylo Ren und die Erste Ordnung. Auch Star Wars: Battlefront 2 bekommt zum Kinostart passende Inhalte, doch vorher geht's im Spiel nochmal tief in die Wirren der Klonkriege: Dice patcht die Klon-Kommandos aus Republic Commando als spielbare Einheit ins Spiel.