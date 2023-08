Ahsoka lässt eine alte Star-Wars-Tradition neu aufleben, die Episode 9 für viele ruiniert hatte

In Episode 9 gab es das letzte Mal einen Opening Crawl zu sehen, jetzt bringt Ahsoka den in einem neuen Look zurück. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wie schon George Lucas vor ihm lässt Dave Filoni gerne mal altbekannte Star-Wars-Elemente neu aufleben. Das beste Beispiel dafür: Ahsoka kommt als erste Live-Action-Serie auf Disney Plus mit einem Opening Crawl daher.

The Dead speak! … in Fortnite

Ihr wisst schon, damit ist der große Textblock zu Beginn gemeint, der die Zuschauer auf den neuesten Stand bringen soll. Eigentlich ist diese Tradition bisher nur Teil der großen Kinofilme gewesen und selbst dabei nicht von allen. Das Spin-Off Rogue One verzichtete gänzlich darauf und bei Solo war nur so etwas wie eine Abwandlung davon zu sehen.

Der klassische Opening Crawl war bisher ausschließlich der großen, neun Episoden starken Skywalker-Saga vorbehalten und gerade der von Episode 9 steht bei vielen Fans noch immer in der Kritik.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: In Der Aufstieg Skywalkers kehrt Imperator Palpatine von den Toten zurück. Diese Story-Entscheidung sorgte bereits für genug Diskussionen, doch was das Ganze noch viel schlimmer machte, dass im Vorfeld eigentlich gar nicht darauf vorbereitet wurde.

Die Rückkehr von Darth Sidious im Opening Crawl von Episode 9 ohne weitere Erklärung abgefrühstückt, das (mittlerweile legendäre) Filmzitat somehow Palpatine returned goß zusätzliches Öl ins Feuer und der erste Satz The Dead speak! bezog sich auf ein Ingame-Event in Fortnite. Wer nur den Film gesehen hatte, musste sich damit zwangsläufig zufriedengeben.

Der Opening Crawl schlägt zurück

Ahsoka rehabilitiert nun in einem gewissen Sinne diese Star-Wars-Tradition. In der neuesten Star-Wars-Serie gibt es keinen klassischen, gelben Opening Crawl, der in den Tiefen der Galaxie verschwindet, sondern einen roten (der mittlerweile übrigens auch bei YouTube zu finden ist).

Dabei wird nochmal zusammengefasst, auf was bereits Rebels und The Mandalorian vorbereitet hatten: Der gefürchtete imperiale Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) wird zurückkehren und die Titelheldin Ahsoka Tano (Rosario Dawson) versucht dessen Pläne zu verhindern.

Damit trifft Ahsoka auf jeden Fall schon mal bei Nostalgikern einen Nerv, spiegelt die gesamte Eröffnungssequenz sogar den Auftakt von Episode 1 - Ein dunkle Bedrohung: Zwei Jedi (in diesem Fall Baylan Skoll und Shin Hati) betreten ein riesiges Raumschiff, die Situation eskaliert und es kommt zu einem Lichtschwertkampf.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Das wirklich jeder neue Star-Wars-Film oder jede neue -Serie einen Opening Crawl braucht, ist kein Hügel, auf dem ich sterben muss. Doch natürlich freut es mich als alteingesessener Fan zu sehen, wenn vertraute Traditionen neu aufgegriffen oder sogar anders interpretiert werden - sofern man es damit nicht übertreibt. Mit dem Comeback des Opening Crawls in Ahsoka habe ich aber zumindest eine große Hoffnung: Dass ab sofort bei mit diesem Element nicht mehr herumgeeiert wird, diese Version des Textblocks in weiteren Spin-Offs verwendet wird und sich damit der ganze neue Star-Wars-Content wieder mehr zusammengehörig anfühlt.

