Ahsoka: Star Wars-Veteran soll in einer neuen, aber perfekt passenden Rolle zurückkehren

Die neue Star Wars-Serie Ahsoka startet im August auf Disney Plus. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit The Mandalorian kehrte Temuera Morrison ins Star Wars-Universum zurück. Allerdings nicht als Jango Fett, sondern in der Rolle von dessen Sohn/Klon. Und nachdem Boba Fett seine eigene TV-Serie für Disney Plus spendiert bekam, vermisste der ein oder andere Fan den legendären Kopfgeldjäger in der dritten Mando-Staffel.

Jetzt sollen wir aber Temuera Morrison doch bald wiedersehen - und zwar in der im August startenden neuen Serie Ahsoka mit Rosario Dawson. Und wenn man einem Bericht von One Take News Glauben schenken darf, spielt Morrison dabei nicht einmal Boba Fett, sondern einen anderen Charakter.

Temuera Morrison als Rebels- und Clone Wars-Veteran

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt, wenn ihr euch die Überraschung nicht vorwegnehmen wollt! Temuera Morrison soll demnach als Captain Rex auftreten - dem Klonsoldaten, der bereits in den Animationsserien Clone Wars, Rebels und The Bad Batch eine mal mehr, mal weniger wichtige Rolle einnahm.

Captain (später Commander) Rex ist im neuen Star Wars-Kanon ein Klonkrieger, der gemeinsam mit Anakin Skywalker und Ahsoka Tano gegen die Separatisten kämpfte. Als Fan-Liebling wäre es alles andere als verwunderlich, wenn wir ihn bald wiedersehen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Dass sich Rex in der Ahsoka-Serie blicken lässt, würde allemal Sinn machen: Beide Charaktere verbindet eine weitreichende Historie, außerdem ist Morrison bereits zuvor in die Rolle verschiedener Klone geschlüpft. Zuletzt zum Beispiel in der Star Wars-Serie um Obi-Wan Kenobi.

Tatsächlich wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht, ob Captain Rex während der Ära der Neuen Republik noch am Leben ist. Zuletzt war er an der Schlacht von Endor beteiligt, danach bleibt sein Schicksal offen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir Rex gemeinsam mit Ahsoka (Rosario Dawson) und Anakin Skywalker (Hayden Christensen) während einer Rückblende zu sehen bekommen.

Diesbezüglich müssen wir uns aber noch in Geduld üben - Ahsoka startet im August 2023 auf Disney Plus, einen konkreten Release-Termin gibt es derzeit nicht. Offiziell bestätigt ist die Meldung von One Take News ohnehin nicht. Auch wenn sich bereits zuvor Gerüchte um einen möglichen Auftritt von Temuera Morrison als Captain Rex rankten, ist eine tatsächliche Rückkehr nicht garantiert.

Übrigens: Den offiziellen Trailer zu Ahsoka und auch eine Übersicht zu allen kommenden Star Wars-Serien findet ihr unter den folgenden Links:

