The Book of Boba Fett ist die neueste Star Wars-Serie auf Disney Plus und ein Spin-off zu The Mandalorian. Ob nach den ersten sieben Kapiteln eine Staffel 2 geplant ist, bleibt aktuell noch offen. Doch zumindest der Hauptdarsteller Temuera Morrison hätte eine klare Vorstellung, was in einer zweiten Season passieren sollte.

Ob diese Idee aber jedem Fan gefällt, ist fraglich. Denn Morrison wünscht sich für eine potenziell zweite Staffel, dass es zwischen Boba Fett und Mace Windu zum Duell kommt. Also dem Jedi-Meister, der für den Tod von Bobas Vater Jango verantwortlich ist und eigentlich in Episode 3 - Die Rache der Sith ums Leben kam.

Spoiler-Warnung: Zuvor dürften aber zwei weitere alte Bekannte eine Rechnung begleichen. Wir verraten euch in dem folgenden Artikel, was es mit dem mysteriösen neuen Kopfgeldjäger aus Kapitel 6 von The Book of Boba Fett auf sich hat.

Was sich der Boba-Darsteller für Staffel 2 wünschten würde

Im Interview mit IMDb wurden die Darsteller Temuera Morrison (Boba Fett) und Ming-Na Wen (Fennec Shand) bezüglich des Star Wars-Universums ausgequetscht. Dabei kam Boba Fetts Verhältnis zu Mace Windu zur Sprache und Morrison geht auf eine mögliche Idee für eine neue Serie beziehungsweise zusätzliche Staffel ein:

Ich habe [mit Mace Windu] noch eine offene Rechnung zu begleichen, was meinen Vater angeht. Ich finde, wir sollten [Showrunner] Jon Favreau wissen lassen, dass wir eine weitere Serie brauchen und ich mich auf die Suche nach Mace mache. Temuera Morrison im Interview mit IMDb

Tatsächlich versuchte Boba Fett im neuen Star Wars-Kanon bereits, an Mace Windu Rache zu üben. In der Animationsserie The Clone Wars dreht sich eine Storyline um einen Komplott Bobas, in dessen Zuge der Nachwuchs-Kopfgeldjäger den Jedi-Meister ins Visier nahm - und sogar beinahe erfolgreich gewesen wäre. Falls ihr euer Gedächtnis auffrischen wollt, beginnt bei Staffel 2 Episode 20 Tödliche Falle .

Wie stehen die Chancen für Mace Windus Rückkehr?

Samuel L. Jackson will zurückkehren: Schon seit einigen Jahren diskutieren Fans darüber, ob Mace Windu im neuen Star Wars-Kanon nicht doch noch am Leben sei und man den Charakter zurückbringen sollte. Stein des Anstoßes war natürlich Samuel L. Jackson höchstpersönlich, der sich für eine Rückkehr des Jedi-Meisters aussprach und unbedingt in der Rolle zurückkehren möchte.

Sogar Krieg der Sterne-Schöpfer George Lucas sprach sich dafür aus (via Entertainment Weekly), dass Mace Windu nach den Geschehnissen von Die Rache der Sith noch am Leben sei. Natürlich hat Lucas bei den aktuellen Entscheidungen für Disney nicht zu viel mitzureden, kreative Köpfe bei Lucasfilm holen sich aber doch immer wieder bei ihm Rat oder Segen ein.

Eine gute Idee? Entsprechend dürften die Chancen gar nicht mal so schlecht stehen, dass Mace Windu dank Samuel L. Jackson tatsächlich von den Toten zurückkehrt. Es stellt sich allerdings nur die Frage, ob er das auch sollte. Immerhin stellt Mace Windus Tod durch Anakin Skywalker und Darth Sidious einen entscheidenden Punkt in der Charakterentwicklung von Darth Vader dar. Und es bleibt diskutabel, ob Windus Überleben dem einen Gefallen tun würde.

Theoretisch müsste Mace Windu aber nicht einmal von den Toten zurückkehren. In The Book of Boba Fett spielten Rückblenden bereits eine große Rolle, darüber könnte ein Wiedersehen mit dem Jedi-Meister also auch funktionieren.

Bekommt Book of Boba Fett überhaupt eine zweite Staffel?

Ungewisse Zukunft: Aktuell ist nicht bekannt, ob The Book of Boba Fett tatsächlich eine zweite Staffel bekommt. Die Serie gilt genau genommen als Spin-Off zu The Mandalorian und laut dessen Showrunner Jon Favreau ist dieses auch als Limited Series zu verstehen. Das bedeutet konkret, dass The Book of Boba Fett eigentlich nur eine Staffel lang laufen soll.

Keine zweite Staffel geplant: Morrison selbst verriet außerdem gegenüber Express, dass es bei Disney bisher keine Gespräche über eine zweite Staffel gab. Der Boba-Darsteller geht davon aus, dass Disney erstmal abwarten möchte, wie gut Season 1 ankommt. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Temuera Morrison öffentlich die Werbetrommel für weitere Abenteuer mit Boba Fett rührt.

Etwas mehr Licht ins Dunkel dürfte natürlich auf Kapitel 7 und damit das Finale von The Book of Boba Fett bringen, welches am 9. Februar 2022 auf Disney Plus startet. Dass Temuera Morrison in anderen TV-Serien weiterhin eine Rolle spielt, ist aber durchaus wahrscheinlich.

So sieht aktuell die Zukunft von Star Wars aus

So geht es auf Disney Plus weiter: Disney hat große Pläne für weitere Star Wars-Produktionen, primär konzentriert man sich momentan auf neue TV-Serien für den Streamingdienst Disney Plus. Neben Staffel 3 von The Mandalorian kommen beispielsweise neue Serien wie Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor, Andor mit Diego Luna oder Ahsoka Tano mit Rosario Dawson.

Alle Infos dazu findet ihr in unserer großen Übersicht zu den neuen Star Wars-Serien:

