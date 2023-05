Kenobi: Keine Staffel 2 geplant, aber Obi-Wan könnte dennoch zurückkehren

Obi-Wan Kenobis Abenteuer könnten jenseits der abgeschlossenen Miniserie fortgesetzt werden.

Es war nicht die Rückkehr mit Pauken und Trompeten, die sich manche erhofft hatten: Die in sich geschlossene Star Wars-Miniserie Kenobi wurde im vergangenen Jahr heiß diskutiert. Auch in GameStar Redakteur Valentins Brust schlagen zwei Herzen. Doch der Charakter des legendären Jedi Meisters Obi-Wan Kenobi bleibt beliebt wie eh und je.

Lucasfilm-Boss Kathleen Kennedy erteilte einer Fortsetzung der Serie allerdings in dem Podcast Dagobah Dispatch eine Absage, - auch wenn es ihr schwerfalle, denn:

Ich zögere immer, Nein zu mehr Obi-Wan Kenobi zu sagen.

Aber bezüglich der Serie Kenobi gelte weiterhin: Wir haben aktuell keine Pläne für eine Erweiterung.

Sie lässt allerdings die Tür einen Spalt offen und lässt den Fans einen Funken an... Hoffnung, auf eine Rückkehr des einstigen Meisters vom gefallenen Anakin Skywalker.

1:46 Obi-Wan Kenobi: Erster Trailer zur Serie zeigt mehr als ein bekanntes Gesicht

Hoffnung bleibt

Wirklich viele Infos zu eventuellen weiteren Auftritten des Soresu-Meisters Kenobi gibt Kathleen Kennedy nicht preis, aber sie denkt laut darüber nach, Obi-Wan vielleicht in andere Geschichten, die ja auf alle Fälle produziert werden, einzubinden. Dies könnte vielleicht sogar ein Film sein.

Wusstet ihr, dass Kenobi auch ganz anders hätte aussehen können? Vali hat euch die Geschichte detailliert aufgeschrieben, was auch hätte sein können, wenn Disney nach dem Misserfolg vom Kinofilm Solo: A Star Wars Story seine Strategie nicht grundlegend geändert hätte.

Die nächste Serie aus dem Star Wars-Universum wird die Live-Action Handlung rund um die einstige Clone Wars Animationsheldin Ahsoka Tano sein. Den ersten Trailer könnt ihr bereits hier sehen:

1:51 Ahsoka: Der neue Trailer zeigt erste Lichtschwert-Action der kommenden Star Wars-Serie

Was denkt ihr? Versetzt euch diese Nachricht, dass Obi Wan Kenobi zumindest in Sachen Serie in seinem Wüstenexil unter den Zwillingssonnen bleiben wird, in Trauer? Oder seid ihr nach der gemischt aufgenommenen Mini-Serie eigentlich ganz froh, dass der Charakter augenscheinlich höchstens nochmal in einem Film zum Einsatz kommen wird? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!