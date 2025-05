Star Wars: Für einen Fan-Liebling aus Andor soll Lucasfilm bereits große Pläne haben

Hier blickt Bix (Adria Arjona) vermutlich schon freudig in ihre mögliche Star-Wars-Zukunft. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Die Figur Bix Caleen (Adria Arjona) wurde extra für die Star-Wars-Serie Andor erschaffen und nach dem großen Finale stellt sich natürlich die Frage: Werden wir sie in einem anderen Projekt noch einmal wiedersehen?

Eine (vermutlich) rosige Zukunft

Achtung! Es folgen Spoiler zu Andor: Staffel 2 und Rogue One: A Star Wars Story.

Laut dem etablierten Branchen-Insider Daniel Richtman soll Lucasfilm schon weitere Pläne für Bix haben. In welchen Star-Wars-Projekten sie als Nächstes auftreten könnte, wissen wir noch nicht.

Seid aber gewarnt: Es ist nichts offiziell bestätigt! Dennoch sagte Richtman bereits in der Vergangenheit einige Dinge korrekt voraus - wie zum Beispiel Henry Cavills Cameo in Deadpool & Wolverine.

Die mögliche Rückkehr dürfte Fans derweil freuen, denn Bix mauserte sich zu einem Show-Liebling. Zuvor sahen einige der Figur - vor allem wegen Rogue One - zunächst skeptisch entgegen. Viele malten sich nach einem Kinobesuch im Jahre 2016 nämlich eine romantische Beziehung zwischen Cassian (Diego Luna) und Jyn Erso (Felicity Jones) aus. Zum Start von Andor haben Bix und Cassian schon eine gemeinsame Vergangenheit. Im Laufe der Serie finden sie dann wieder zueinander.

Auch wenn sich der Pilot und Jyn letztendlich für die Rebellion opfern und eigentlich nichts Romantisches passiert, gab es viel Stoff für Fan-Fictions. Das Serienfinale dürfte Bix jedoch endgültig als Cassians große Liebe etablieren und bietet gleichzeitig noch mehr Möglichkeiten für eine Zukunft im Universum.

In der neunten Folge von Andor: Staffel 2 verlässt Bix Cassian, weil sie erkennt, wie wichtig er für die Rebellion ist. Sie ist davon überzeugt, dass er sein volles Potenzial im Kampf gegen das Imperium nur dann ausschöpfen kann, wenn er sich einzig und allein darauf konzentriert.

In der letzten Szene der Show hält Bix dann ein Kind im Arm und es wird gezeigt, dass sie auf dem Planeten Mina-Rau lebt. Dabei wird eine traurige Wahrheit enthüllt: Cassian weiß nichts von seinem Abkömmling und wird ihn niemals kennenlernen. Denn wie wir wissen, stirbt er am Ende von Rogue One.

Würde Adria Arjona zurückkehren?

In einem Interview mit Elle verriet die 33-jährige Darstellerin erst kürzlich, dass sie insgeheim hofft, dass Bix Geschichte weitererzählt wird. Konkret sagt sie:

Vielleicht, hoffentlich, kommt eines Tages ein Autor auf mich zu und sagt: »Hey, ich weiß, was passiert«, jedoch will ich es nicht mit meiner Fantasie vermischen. Aber ich habe so viel Hoffnung für [Bix und das Baby]. Es wird ihnen gut gehen, hoffe ich.

Ob Bix ein galaktisches Comeback feiert und in welcher Form, wird nur die Zeit zeigen. An der Stelle müssen wir noch eine wilde Fan-Theorie mit euch teilen: Derzeit wird vermutet, dass der Pilot Poe Dameron aus der Rey-Skywalker-Trilogie der Sohn von Cassian und Bix sein könnte.

Poes Eltern sind aber längst bekannt: Die Rebellen-Soldaten Kes und Shara Bey Dameron. Er wurde zwei Jahre nach der Schlacht von Yavin geboren, was rein rechnerisch nicht zur Andor-Timeline passt.

Nach Staffel 2 ist mit Andor übrigens Schluss, denn das Serienfinale leitet unmittelbar in die Handlung von Rogue One über. Wenn ihr jetzt also in ein tiefes Loch fallt, dann lindert euren Schmerz doch mit unseren weiterführenden Artikeln.

