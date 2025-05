Der Andor-Chef wollte in Staffel 2 persönlich sicherstellen, dass es zwischen zwei Figuren ja nicht funkt

Wenn ihr Kleya und Luthen in der Andor-Serie shippt, solltet ihr das besser nicht Tony Gilroy wissen lassen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Andor stellt unmissverständlich klar: Ohne Luthen Rael (Stellan Skarsgård) und Kleya Marki (Elizabeth Dulau) wäre die Rebellen-Allianz aufgeschmissen gewesen! Das Duo bewies von Anfang an und immer wieder, wie kompetent und bedacht es gegen das Galaktische Imperium vorgeht.

Doch über ihre gemeinsame Vorgeschichte hat uns Andor bis zum Schluss im Unklaren gelassen. Erst in den finalen drei Folgen der besten Star-Wars-Serie erfahren wir, wie Luthen und Kleya überhaupt zueinander gefunden haben und was sie miteinander verbindet.

Dabei stellt sich heraus: Nein, zwischen den beiden funkt es nicht! Stattdessen besteht zwischen Luthen und Kleya eine Art Vater/Tochter-Beziehung, während sich beide dem Kampf gegen das Galaktische Imperium verschrieben haben.

Tony Gilroy persönlich grätscht Kuppel-Versuchen rein

Gegenüber Entertainment Weekly verrät Showrunner Tony Gilroy, dass es ihm wichtig war, das Verhältnis der beiden auf diese Art und Weise zu definieren. Tatsächlich wollte er damit sogar anderen Star-Wars-Autoren zuvorkommen, damit das ja niemand in eine sexuelle oder romantische Richtung dreht:

Ich wollte sicherstellen, dass niemand etwas über sie schreibt, von dem ich nicht will, dass es über sie geschrieben wird. Ich wollte nicht, dass irgendjemand denkt, zwischen den beiden würde irgendwas Sexuelles, Romantisches oder Verwirrendes bestehen. Ich wollte es definitiv genauso festlegen, bevor es jemand anderes tut. Weil, wenn ich das nicht tue, dann macht es jemand anderes.

1:35 Andor - der offizielle Trailer zu Staffel 2 der Star-Wars-Serie

Fairerweise fackeln auch Star-Wars-Fans nicht lange, bevor sie bestimmte Charaktere miteinander verkuppeln - unabhängig davon, wie wenig sie zueinanderpassen. Es gibt auch Fälle, in denen sogar die Darsteller auf Shipping-Versuche der Community anspringen - wie zum Beispiel bei Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu) und Shin Hati (Ivanna Sakhno) der Ahsoka-Serie.

Davon will aber Tony Gilroy zumindest bei Luthen Rael und Kleya Marki nichts wissen. Und auch den Kuppel-Versuchen für Cassian Andor (Diego Luna) und Jyn Erso (Felicity Jones) schiebt der Showrunner einen Riegel vor: Das Herz des Rebellenkämpfers gehört laut der Andor-Serie definitiv Bix Caleen (Adria Arjona).

Mehr zu Andor könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Die Star-Wars-Serie wurde mit Staffel 2 offiziell beendet und eine dritte Season wird es nicht geben. Natürlich könnt ihr das Loch in eurem Fan-Herzen mit Rogue One und dann auch gleich der gesamten klassischen Trilogie bei Disney Plus stopfen. Immerhin mündet Andor direkt in diesen vier Filmen.