»Wie viel Credits ist Jar Jars Kopf wert?« - ein kleines Detail von Andor sorgt unter Star-Wars-Fans für viel Spekulation und Belustigung

»Ouch-Time.«

Die Kunstgalerie von Luthen Rael (Stellan Skarsgard) ist für besonders aufmerksame Star-Wars-Fans ein wahrer Quell der Freude. Darin lässt sich stets eine ganze Wagenladung an Easter Eggs erspähen (wie zum Beispiel die Rüstung von Starkiller) und ein ganz bestimmtes davon sorgt jetzt wieder für reichlich Diskussionen.

Wer bei den finalen Folgen von Andor ganz genau hinschaut, kann nämlich den Schädel eines Gungan erspähen. Und hier reichen die Kommentare von Zuschauern von großer Belustigung bis hin zur detaillierten Analyse.

Nur ein bisschen verstörend

So wird sich zum Beispiel augenzwinkernd darüber amüsiert, dass Showrunner Tony Gilroy Jar Jar Binks endlich zur Strecke gebracht hat. Das kleine Detail würde außerdem erklären, warum im Zuge eines Flashbacks Luthen und Kleya (Elizabeth Dulau) wirklich auf Naboo waren - offenbar um in den Besitz eines wertvollen Sammlerstücks zu kommen.

Und während sich manche an den Knochen stören, die offensichtlich in den Ohren der Gungans stecken ( Igitt ) wird darüber spekuliert, wie viel Credits das makabere Artefakt denn tatsächlich wert ist. Der ein oder andere Star-Wars-Fan würde demnach ein kleines Vermögen dafür springen lassen.

Zumindest Plumbum158 zeigt sich mit seinem Kommentar etwas gewissenhafter: Können wir uns einen Moment nehmen, um festzuhalten, wie fucked up das ist?

Moment, was hat Jar Jar Binks jetzt mit Darth Revan zu tun?

Für besonders viel Diskussionen sorgt jedoch das Emblem, das dem toten Gungan auf die Schnauze gestanzt wurde. Denn dabei handelt es sich allem Anschein nach um das Logo von Darth Revans Sith-Imperium.

Der legendäre Jedi- und/oder Sith-Meister (je nachdem, wie ihr euch in Knights of the Republic entscheidet) gehört tatsächlich schon seit Episode 9 zum neuen Kanon. Mit dem kleinen Easter Egg in Andor wird diese Verbindung zum alten Expanded Universe noch weiter vertieft.

Und das sorgt natürlich gerade bei vielen Fans des alten Star-Wars-Kanon für große Aufregung (die folgenden Kommentare solltet ihr übrigens nicht allzu ernst nehmen).

Mit Revan als Teil des neuen Kanon und dass Schädel auf diese Art und Weise verziert werden, lässt sich das im Kontext der Serie guten Gewissens als echtes Relikt anerkennen. Damit stell ich mir die Frage, ob irgendwo in der Galaxie noch Revan-Anhänger rumrennen. - ExtraBreadPIs

- ExtraBreadPIs [...] Ich sage schon seit Jahren, dass Disney irgendwann mit Revan Kohlen machen wird!!! - vargdrotting

- vargdrotting Die Syth-Symbole auf dem Schädel verstärken nur Jar Jars Status als Sith-Lord. - Substantial_Lie_5563

- Substantial_Lie_5563 [...] Jar Jar findet die Sternenschmiede - offiziell bestätigt. - Total_Photograph_137

- Total_Photograph_137 Wartet nur ab, bis Disney aus Revan den Vater von Jar Jar macht. Stellt sich heraus, dass Malak Revan nicht aus Gier betrogen hat, sondern weil er Revans ständigen Slapstick-Schwachsinn satt hatte. - threevi

- threevi Kotor 3 bestätigt - schaut der Wahrheit ins Gesicht - Cringeextraaxc

- Cringeextraaxc Witzig? Ja. Große Implikationen für den Kanon? Nein. - Beleg_Sanwise

- Beleg_Sanwise Für mich ist ja am interessantesten, dass Gungans Ohrknochen haben - Ormitosh

Übrigens hat die Fan-Theorie um Darth Jar Jar längst so große Wellen geschlagen, dass Disney die mit offenen Armen empfängt. So treibt eine Sith-Version des tollpatschigen Gungan bereits in einem offiziellen Lego-Film sein Unwesen, während ihr Darth Jar Jar mittlerweile sogar selbst in Fortnite spielen könnt.