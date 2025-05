Nein, Andor hat B2EMO nicht vergessen - im Finale von Staffel 2 kehrt er sogar mit einer Freundin zurück

Bee ist ein treuer Droide, der von Cassian nicht immer die Wertschätzung bekommt, die Fans sich von ihm wünschen würden. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Der Droide B2EMO hat es in der Star-Wars-Serie Andor nicht leicht. Erst lässt Cassian (Diego Luna) ihn in der ersten Season auf dem Planeten Ferrix zurück und dann verbleibt er in Staffel 2 zunächst als einziger auf Mina-Rau. Außerdem fiel es ihm zunehmend schwer, den Tod von Cassians Mutter Maarva (Fiona Shaw) zu verkraften, weshalb Brasso (Joplin Sibtain) ihn unter seine Fittiche nahm.

Alle, die mit dem kleinen Kerl Mitleid hatten, können jedoch nach dem Finale von Andor erleichtert aufatmen. Denn der anhängliche Bee ist nicht mehr allein und durch einen Datenbankeintrag wissen wir zudem, wer seine neue Freundin ist.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Andor Staffel 2.

Bees »Happy End«

In den letzten Szenen der zwölften Folge von Andor: Staffel 2 wird uns hintereinander gezeigt, welche Schicksale unsere geliebten Charaktere ereilt haben. Dabei sehen wir B2EMO, wie er mit einem anderen Droiden auf Mina-Rau herumtollt.

Seine Freundin ARG19 oder auch liebevoll »Aggie« genannt, hat einen gelben Metallpanzer und wird als »treuer Droide mit unkomplizierter Mechanik« beschrieben. Der folgende Satz in der Star-Wars-Datenbank hat es uns aber besonders angetan:

Sie [Aggie] ist einfach nur glücklich, Zeit mit dem Neuankömmling und ihrem gleichzeitig besten Freund B2EMO zu verbringen.

Klingt nach einem schönen Happy End für unseren roten, eckigen Roboter. Auch wenn es für Fans trotzdem schwer zu verkraften ist, dass Cassian und Bee in Staffel 2 quasi kein einziges Mal On-Screen miteinander interagiert haben. Und das, obwohl das Maschinenwesen das Einzige ist, was ihm von seiner Mutter Maarva (Fiona Shaw) noch geblieben ist.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Das schöne, aber tragische Ende von Bix und Cassian

Achtung! Es folgen Spoiler zu Rogue One: A Star Wars Story.

Gesellschaft auf Mina-Rau bekommt Bee ebenfalls von Bix Caleen (Adria Arjona), die nach der Trennung von Cassian dorthin zurückkehrt. Die allerletzte Andor-Szene enthüllt jedoch eine bittersüße Wahrheit: Der Rebellen-Pilot und seine Liebste haben ein Kind, von dem er niemals erfahren wird.

Showrunner Tony Gilroy baute diese tragische Wendung nicht umsonst in die Handlung ein, denn Cassians eigenes Schicksal im Sequel Rogue One wird dadurch noch viel schmerzhafter (via Variety). Am Ende des Star-Wars-Films opfert sich der Rebell gemeinsam mit seiner Freundin Jyn Erso (Felicity Jones). Aber nicht ohne vorher noch die Pläne für den Todesstern weiterzugeben, die dann letztendlich bei Prinzessin Leia (Carrie Fisher) landen.

Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann findet ihr in der Box einen weiterführenden Artikel:

Falls ihr wissen möchtet, wie die Geschichten der anderen Figuren in Andor enden, dann schaut doch einmal in der obigen Box vorbei. Dort erfahrt ihr ebenfalls, warum sich Tony Gilroy gegen einen Cameo-Auftritt von Jyn (Felicity Jones) entschieden hat oder weshalb Krennic-Darsteller Ben Mendelsohn aktuell als »verfluchtes Genie« bezeichnet wird.