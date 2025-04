Blaster im Handgepäck: Der Star von Andor hat sich am Flughafen in große Schwierigkeiten gebracht

Mit einem verschmitzten Lächeln kam Diego Luna bei der Security am Flughafen nicht weit. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Schauspieler nehmen meist von jeder Produktion ein kleines Andenken mit. Seien es bequeme Socken, ikonische Kostüme oder ganz normale Alltagsgegenstände.

Dabei sind manche Souvenirs gefährlicher als andere und davon kann Diego Luna alias Cassian Andor wohl jetzt ein Lied singen. Am Flughafen geriet er wegen eines Star-Wars-Blasters ganz schön in die Bredouille.

Ein (un-)gefährlicher Blaster

Stellt euch vor, ihr schleppt euch nach einer Party morgens müde zum Flughafen und denkt nicht daran, dass ihr eine Waffenattrappe in eurer Tasche dabei habt. Genau das ist Diego Luna passiert. Prompt wurde er von der Security gestoppt und geriet in Erklärungsnot (via Jimmy Kimmel Live).

Die Jungs packten den [Blaster] aus und sagten: »Wow, was ist das denn?« Und ich habe versucht, ihn zu packen und zu sagen: »Nein, das ist nur eine Requisite!« Und alle sagten: »Nein, nein, nein! Fassen Sie das nicht an!«

Wie der 45-jährige Darsteller die Sicherheitsleute davon überzeugen konnte, dass es sich dabei wirklich nur um ein Souvenir vom Set handelt, ist aber tatsächlich etwas witzig.

Sie baten mich, einen Brief zu unterschreiben, und ich musste ihnen auf meinem Handy Bilder von der Figur und mir selbst zeigen, wie ich den Blaster in die Hand nehme. [Ich sagte zu ihnen:] »Es gibt sogar Spielzeuge, wisst ihr?« Am Ende haben sie es verstanden.

Nach so einem Erlebnis sollte man meinen, dass der Blaster einen besonderen Platz in Lunas Zuhause bekommen hat. Doch, weit gefehlt. Die »Waffe« liegt sicher verwahrt in seinem Kleiderschrank und da kommt sie auch laut Luna »nie mehr heraus.«

Luna und seine Laserpistole sehen wir übrigens auch bald wieder in Action, denn Andor Staffel 2 steht kurz bevor.

Alles, was ihr zur zweiten Staffel von Andor wissen müsst

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Darum geht’s: Der erste Todesstern und die Schlacht von Yavin rücken immer näher. Cassian Andor (Diego Luna) und die anderen Rebellen wie Luthen Rael (Stellan Skarsgård) setzen alles daran, den Machenschaften des Imperiums ein Ende zu setzen.

Am 23. April 2025 startet die Fortsetzung der Star-Wars-Serie auf Disney Plus. Die Show besteht aus vier Kapiteln. Demnach erscheinen jede Woche drei Episoden. Daraus ergeben sich folgende Termine:

Kapitel 1 (Folge 1-3): 23. April 2025

23. April 2025 Kapitel 2 (Folge 4-6): 30. April 2025

30. April 2025 Kapitel 3 (Folge 7-9): 7. Mai 2025

7. Mai 2025 Kapitel 4 (Folge 10-12): 14. Mai 2025

Wer von euch auf eine dritte Season hofft, der dürfte jetzt enttäuscht werden. Ursprünglich waren zwar fünf Staffeln geplant, die wurden jedoch auf zwei reduziert. Daher ist nach dem kommenden Abenteuer bereits Schluss. Die Umstrukturierung geschah »aus Verzweiflung«, wie der Showrunner Tony Gilroy (Star Wars: Rogue One, Michael Clayton) in einem Interview erklärte. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.