Star Wars: Eigentlich sollte die beste Serie stolze 5 Staffeln bekommen, doch die Idee wurde »aus Verzweiflung« verworfen

Ein letztes Mal gegen das Imperium rebellieren: In Staffel 2 von Andor sehen wir Diego Luna im Krieg-der-Sterne-Universum wohl zum letzten Mal. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Am 23. April 2025 startet die zweite und letzte Staffel von Andor bei Disney Plus. Danach ist mit der aktuell besten Star-Wars-Serie Schluss. Und das, obwohl die Pläne für das Prequel zu Rogue One ursprünglich sehr viel ambitionierter ausgefallen sind.

Tatsächlich waren für Andor insgesamt fünf Staffeln geplant. Jede davon hätte sich über 12 Folgen hinweg jeweils einem Jahr im Leben von Cassian Andor (Diego Luna) gewidmet. Genauso ist auch noch die erste Season strukturiert.

Wieso Andor nur zwei statt fünf Staffeln bekommt

Doch warum bekommen wir jetzt nur zwei Staffeln? Darauf liefert Showrunner Tony Gilroy im Gespräch mit SFX die Antwort. Ihm zufolge wurde diese Umstrukturierung aus Verzweiflung geboren:

Wir steckten gerade mitten im Dreh von Season 1, kämpften uns durch die Covid-Pandemie und das kolossale Ausmaß unserer TV-Serie, als es uns langsam gedämmert hat. Wir mussten feststellen, dass wir nicht genug Fleisch auf den Rippen hatten und das Diegos Gesicht das Timing nicht mitmachen würde, weil es einfach zu lange dauerte [die Serie] zu produzieren. Dann hat uns Disney gerettet, indem sie gesagt haben: Okay, wenn ihr rauskriegt, wie wir es trotzdem hinbekommen, sind wir an Bord.

Jetzt ist - wie bereits erwähnt - nach Staffel 2 Schluss mit Andor. Die insgesamt 12 Folgen der neuen Season werden abermals auf Story-Arcs von jeweils drei Episoden aufgeteilt. Dieses Mal gibt es zwischen jeder einzelnen dieser Handlungsabschnitte aber einen Zeitsprung von jeweils einem Jahr.

14:06 Andor: Der offizielle Story-Recap bereitet euch optimal auf den Release von Staffel 2 vor

So sieht die Struktur des Andor-Finales jetzt aus

Das Finale soll dann mehr oder weniger direkt in den Geschehnissen des Kinofilms Rogue One: A Star Wars Story enden, der dann die Geschichte von Cassian Andor auch beendet. Dazu erklärt Tony Gilroy weiter:

Das war ein wirklich faszinierendes Experiment, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es schon mal jemand anders durchgemacht hat. Wir springen nach jedem Block um ein Jahr nach vorne und nutzen gleichzeitig die blinden Flecken dazwischen auf eine sehr interessante Weise. [...] Dabei ist die Herausforderung, wie man jedes Kapitel neu einläutet. Wir wollten das so elegant und übergangslos wie möglich gestalten und keine Zeit verlieren. Wir haben ordentlich rumexperimentiert, damit das auch funktioniert.

Zuvor wurde Fans nun damit der Mund wässrig gemacht, dass sich Staffel 2 von Andor damit quasi aus insgesamt vier Filmen zusammensetzt, von denen jede Woche jeweils einer erscheint. Denn ab dem 23. April 2025 starten jeweils drei Folgen im wöchentlichen Takt.

Dass Andor nur zwei statt fünf Staffeln bekommt, dürfte aber auch Diego Luna und Tony Gilroy entgegenkommen. Luna machte kein Geheimnis daraus, nicht unbedingt mehrere Jahre seines Lebens einer einzigen TV-Serie widmen zu wollen. Gilroy freut sich jetzt wiederum darauf, nach Andor etwas anderes als Star Wars produzieren zu wollen.