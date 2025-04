Andor bringt in Staffel 2 eine Star-Wars-Schlüsselfigur zurück, aber offenbar mit neuem Gesicht

Für das Finale der zweiten Andor-Staffel wollte Tony Gilroy so viele vertraute Gesichter, wie nur möglich zurückbringen. Bei einer Figur kam es jedoch doch Problemen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Staffel 2 von Andor lässt nicht mehr lange auf sich warten und am 23. April 2025 geht es mit gleich drei Folgen los. In Anbetracht des nahenden Releases wird der Serien-Chef Tony Gilroy immer gesprächiger und lässt jetzt einen kleinen Thermaldetonator platzen.

So gibt der Showrunner gegenüber TheHollywoodReporter bekannt, dass in der zweiten Season eine Schlüsselfigur des Star-Wars-Universums zurückkehrt - allerdings mit einem Twist. Denn der dafür bekannte Darsteller hatte für die Dreharbeiten offenbar keine Zeit, weswegen die Figur neu besetzt werden musste.

Um welchen Charakter es genau geht, verrät Gilroy nicht. Stattdessen streut er ein paar ziemlich deutliche Hinweise, die Fans auf eine heiße Fährte führen.

Seid ab dieser Stelle vor potenziellen Spoilern zu Staffel 2 von Andor gewarnt!

Sehen wir in Staffel 2 von Andor einen neuen Bail Organa?

Die zweite Season von Andor endet kurz vor den Geschehnissen von Rogue One. Genau genommen werden wir uns in der Rebellenbasis auf Yavin 4 wiederfinden. Und hier wollte Tony Gilroy so viele vertraute Gesichter versammeln, wie nur möglich .

Auf Reddit wird nun fleißig spekuliert, welche Figur für ein Wiedersehen in Andor neu besetzt werden müssen. Mit einem kurzen Blick auf die entsprechenden Beiträge und jeweiligen Kommentare stellt sich schnell heraus, wer dafür infrage kommen könnte.

So wird diskutiert, dass es sich bei besagtem legacy character um Bail Organa handeln könnte. Dem Senator von Alderaan und Ziehvater von Leia Organa. Bail wurde seit Episode 2 - Angriff der Klonkrieger und damit seit knapp 22 Jahren von Jimmy Smits dargestellt und kehrte sogar für neue Star-Wars-Produktionen (wie zum Beispiel der Kenobi-Serie) in der Rolle zurück.

Jimmy Smits war bereits in Episode 2 und Episode 3 als Bail Organa zu sehen - danach kehrte er auch für die Kenobi-Serie zurück. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Um in Andor aufzutreten, könnte Smits aber eine andere TV-Serie im Weg gestanden haben. Terminlich und vertraglich ist es für Serien-Darsteller häufig schwierig bis unmöglich, parallel für mehrere Produktionen vor der Kamera zu stehen.

Auf Reddit wird nun spekuliert, dass Benjamin Bratt (Poker Face, Modern Family) für Staffel 2 von Andor als Bail Organa vor der Kamera stehen könnte: Bratt wurde für die Star-Wars-Serie in einer bisher unbekannten Rolle gecastet und optisch würde er auch an Bail Organa herankommen.

Hier findet ihr ein Vergleichsbild zwischen den beiden Schauspielern:

Beachtet dabei natürlich, dass es sich hierbei um bloße Spekulation handelt. Ob wirklich Bail Organa für Andor: Staffel 2 neu besetzt und dann von Benjamin Bratt gespielt wird, muss sich erst noch zeigen. Spätestens ab dem 23. April 2025 dürften wir eine Antwort bekommen.

Nach der zweiten Season ist mit Andor übrigens Schluss. Dass Staffel 2 die letzte für die Star-Wars-Serie wird, ist kein Geheimnis. Die Geschehnisse der neuen Episoden wird unmittelbar in Rogue One: A Star Wars Story enden. Danach verabschiedet sich Tony Gilroy vom Krieg-der-Sterne-Universum - der Serien-Chef wird sich neuen Projekten widmen.