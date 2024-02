Noch immer ungeschlagen: Wie Star Wars vor 6 Jahren ganz Reddit zum Kochen brachte

Die dunkle Seite der Macht ist bis heute stark in einem bestimmten Reddit-Kommentar.

Das ist ein Witz! Wenn ein Reddit-Beitrag mit diesen Worten eingeleitet wird, sollte jedem sofort klar sein: Hier ist Deeskalation gefragt. Kein Öl ins Feuer gießen. Die erhitzten Gemüter beruhigen. Das harmonische Miteinander wiederherstellen.

EA hat das einst auch versucht, damit aber genau das Gegenteil erreicht.

Der bis heute meistgehasste Reddit-Kommentar

Worum geht's? Es geht um den unangefochten unbeliebtesten Kommentar, der wohl je auf Reddit abgesetzt wurde. Wahnsinnige 667.617 Downvotes hat der Beitrag des EA Community Teams bis heute gesammelt - unserer Kenntnis und Recherche nach hat diesen Höchstwert bis heute niemand überboten.

Die Zutaten für diesen Negativrekord offenbaren bereits beim ersten Hinschauen großes Aufreger-Potenzial bei Gamern: Lootboxen und Star Wars: Battlefront 2 - also der Teil von 2017.

Viele von euch erinnern sich bestimmt noch: Damals entschied sich EA dazu, einige beliebte Charaktere der Sternensaga nicht vom Start weg spielbar zu machen. Vielmehr sollten Fans das Spiel lange spielen und die Charaktere dadurch freischalten - oder einfach die Brieftasche zücken.

Ihr ahnt: Es geht um Mikrotransaktionen. Damals brach über Battlefront 2 ein großes Fan-Unwetter herein. Es ging um Lootboxen, Pay2Win-Vorwürfe, das volle Programm.

Wir haben dem großen Aufreger anno 2017 ein eigenes Video gewidmet:

10:23 Battlefront 2 Lootboxen - Video-Talk: Welchen Plan verfolgt EA?

EA bedankt sich für Leidenschaft der Fans

Auf Reddit beschwerte sich damals kurz nach Release ein Käufer darüber, dass er sich nach dem Blechen von 80 Dollar nicht sofort mit Röchelrowdy Darth Vader in den Kampf stürzen kann, sondern ihn zunächst freispielen - oder doch lieber kaufen? - soll.

Das EA Community-Team reagierte. Die Absicht hinter der Charakter-Schranke sei es, den Spielern ein Gefühl des Stolzes und der Errungenschaft zu vermitteln, wenn sie Helden freischalten.

Man werde das Feedback der Community beobachten. Abschließend bedankte man sich bei den Fans für das offene Feedback und die Leidenschaft .

Diese Leidenschaft sorgte dann wohl auch für die über 670.000 Downvotes sowie Antworten der Marke:

Es hat nichts damit zu tun, ein Gefühl von Stolz und Errungenschaft zu vermitteln. Das ist eine glatte Lüge und ihr [EA] wisst das. Für wie naiv haltet ihr eure Spielerbasis? User bookem_danno

Ich spüre eine Erschütterung in euren Verkaufszahlen. User NoBullet

Kommt schon, es sind Luke und Darth Vader in einem Star Wars-Spiel. Warum um alles in der Welt sollte man sie sperren? User Spartancarver

Battlefront 2 wurde gerettet

Zur Wahrheit in dieser Geschichte gehört aber auch: EA und Entwickler DICE haben tatsächlich auf das Feedback reagiert und Battlefront 2 im Laufe der darauffolgenden Jahre zu einem deutlich faireren und insgesamt besseren Spiel glattgeschliffen.

Die Lootboxen wurden entschärft und zahlreiche kostenlose Inhaltsupdates halten den Shooter bis heute am Leben. Na ja, am Leben in etwa so, wie Darth Sidious in Episode 9 am Leben gehalten wurde. Auf Steam reicht es noch für gerade so 1.000 aktive Jedis, Wookies und Droiden.

Wenn ihr nach dieser - bis heute aktuellen - Erzählung aus früheren Tagen Lust auf weitere Sprünge in die Vergangenheit habt, helfen wir euch gerne weiter. Lest oben zum Beispiel Heikos Chefredakteurs-Kolumne rund um den Lootbox-Skandal in Battlefront 2. Außerdem verrät euch unser Redi-Ritter Dimi, warum er bis heute dem nie erschienen Battlefront 3 nachweint.