»Nie wirklich angenehm« - Nach 10 Jahren hat Daisy Ridley aus Zufall nochmal Star Wars 7 gesehen

Als Star Wars: Das Erwachen der Macht 2015 erschien, war Daisy Ridley gerade einmal 22 Jahre alt. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

So wie wir es manchmal nicht ertragen können, unsere eigenen Sprachnachrichten noch einmal abzuhören, können sich manche Schauspieler ihre Filme nicht erneut ansehen.

Daisy Ridley, bekannt für ihre Rolle als Rey Skywalker, blieb aber keine andere Wahl, denn ihr erstes Star-Wars-Abenteuer flimmerte erst kürzlich über die Bildschirme ihres Fitnessstudios.

»Nicht so schlimm, aber irgendwie trotzdem unangenehm«

In einem Interview mit Collider berichtet Daisy Ridley von ihrem jüngsten Gym-Besuch. Das erste Mal seit 10 Jahren sieht sie sich dort in Das Erwachen der Macht selbst wieder mit Lichtschwert. Den Film sah sie zuvor nur »ungefähr dreimal kurz nach Release.«

Auch wenn es für die 32-jährige Schauspielerin nie wirklich angenehm ist, ihre eigenen Filme zu sehen, hat sie doch einen positiven Eindruck. Denn sie schafft es mittlerweile, den Film als Ganzes zu betrachten.

Ich möchte den Film in seiner Gesamtheit betrachten. Das ist nie wirklich angenehm, aber als er kürzlich lief, dachte ich: Wow! Und es war sehr schön, mich als sehr junges Mädchen auf der Leinwand zu sehen.

2:29 Selbst der Release von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (Reys letztem Abenteuer) ist mittlerweile bereits 6 Jahre her

Autoplay

Generell erinnert sich Ridley gerne an ihre bisherige Star-Wars-Zeit zurück. Besonders an einen kleinen Freund, der sie jeher bei jeder Autofahrt begleitet.

Ich habe einen BB-8 in meinem Auto, von dem ich mich nicht trennen kann. [...] es ist einfach... ja, ich kann ihn nicht aus dem Auto nehmen. Er ist einfach da drin. Verstehst du?

Demnach ist der kleine Kerl tatsächlich ihr Lieblingssouvenir und nicht ihr Lichtschwert, das übrigens die echte Requisite vom Set ist. (Tatsächlich hat sie aber ebenfalls auch noch eine Nachbildung.)

Daisy Ridleys Zukunft im Star-Wars-Universum

Für Rey Skywalker ist ein weiteres Solo-Abenteuer geplant, das eigentlich am 18. Dezember 2026 erscheinen sollte. Den Termin hat Disney aber mittlerweile an Ice Age 6 übergeben.

Jedoch machte die Produktion des Films in der Vergangenheit immer wieder Rückschritte. So arbeitet mittlerweile der vierte Autor an dem Drehbuch. Aktuell ist es George Nolfi, der bereits die Skripte für Das Bourne Ultimatum und Ocean’s Twelve verfasste.

Die Wartezeit können wir derweil mit einem anderen neuen Star-Wars-Projekt überbrücken. Bereits am 22. April 2025 geht Andor Staffel 2 auf Disney Plus an den Start. Die gilt mit einem geschätzten Budget von 290 Millionen US-Dollar als bisher teuerste Show des Universums. Mehr dazu findet ihr in dem obigen Kasten.