Star Wars Starfighter angekündigt: Der »Deadpool & Wolverine«-Regisseur arbeitet an einem neuen Kinofilm mit Ryan Gosling

Im kommenden Kinofilm könnte theoretisch Ryan Goslings Charakter auf Rey treffen. (Bildquellen: Disney/Lucasfilm & Sony Pictures)

Die Macht ist stark an diesem Osterwochenende, in Japan läuft nämlich gerade die Star Wars Celebration. Da wird natürlich nicht nur über das Gewicht von Lichtschwertern und die Aerodynamik von X-Wings diskutiert, sondern auch neue Projekte angekündigt. Die erste Überraschung gab’s auch schon:

Ryan Gosling reist in eine weit, weit entfernte Galaxie!

In dem Kinofilm Star Wars Starfighter wird der Star aus Barbie und Blade Runner 2049 die Hauptrolle übernehmen. Zuletzt trat er in der Action-Komödie The Fall Guy als Stuntman auf, den Trailer seht ihr gleich hier:

1:00 The Fall Guy: Der Film mit Ryan Gosling hat wirklich alles, behauptet der Trailer

Autoplay

Die Regie übernimmt Shawn Levy. Er hat sich zuletzt mit Deadpool & Wolverine einen Namen gemacht, ist aber auch unter anderem für die »Nachts im Museum«-Trilogie und für acht Folgen Stranger Things verantwortlich.

Was wir schon über den Film wissen: Levy verrät während der Star Wars Celebration, dass Starfighter ein paar Jahre nach Episode 9 spielen wird und als eigenständiger Film betrachtet wird. Es sollen also keine Sequels, Prequels oder anderweitig verknüpfte Projekte entstehen.

Außerdem hat Ryan Gosling ein paar Worte über das Drehbuch verloren. Das sei so gut, mit einer großartigen Geschichte, originellen Figuren, Herz und Abenteuer. Der kanadische Schauspieler habe nicht lange nachdenken müssen, um die Rolle anzunehmen.

Am 28. Mai 2027 erscheint Star Wars Starfighter in den USA. In Deutschland wird das Startdatum vermutlich auf den 27. Mai fallen, da die Filme immer donnerstags erscheinen.

Gosling erzählt auf der Bühne, dass er schon von Star Wars geträumt habe, bevor er überhaupt die Filme gesehen hat. Mit fünf Jahren hat er nämlich bereits mit R2-D2, C-3PO und Darth Vader auf der Bettwäsche geschlafen.

Welche Schauspieler sonst noch in Star Wars Starfighter mitspielen werden, ist noch unklar. Shawn Levy behauptet nur, dass viele der Gerüchte falsch sind.

Der Kinofilm wäre übrigens nicht das erste Produkt im Star-Wars-Franchise, das den Beinamen Starfighter trägt: Im Jahr 2001 erschien für die Playstation 2, Xbox und Windows ein gleichnamiges Actionspiel, in dem ihr die Steuerung unterschiedlicher Raumschiffe übernehmt. Die Namensdopplung ist Disney offenbar entweder entgangen oder wurde gekonnt ignoriert.