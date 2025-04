Star Wars: The Mandalorian + Grogu - Kinofilm enthüllt mehr von seiner Story, zumindest ein bisschen

Mando und sein Schützling brechen bald zu ihrem finalen Abenteuer auf. Bild: Walt Disney Pictures

Mit The Mandalorian & Grogu kommt 2026 der Abschluss der Mando-Saga ins Kino. Zeit also, dass Disney ein bisschen Hype schürt – und dafür bietet sich die aktuell laufende Star Wars Celebration natürlich bestens an.

Dort gab es kurze Szenen aus dem Film zu sehen, die ein paar Details zur Story verraten. Natürlich ohne schlimme Spoiler. Leider ist das Videomaterial nicht frei verfügbar, es handelt sich um eine exklusive Sneak Preview für das Event. Wir beschreiben es euch einfach!

Was wissen wir nun?

Kurz zur Einordnung: The Mandalorian & Grogu spielt nach Staffel 3 der Mandalorian-Serie. Din Djarin arbeitet nun mit der Neuen Republik zusammen. Offenbar packt er direkt tatkräftig mit an, in den gezeigten Clips zerlegt er zum Beispiel einen AT-AT.

Grogu hat sich zwar schon in der Serie gegen den Pfad der Jedi entschieden (also in The Book of Boba Fett, nicht in The Mandalorian – ja, verwirrend). Dennoch kann er weiterhin die Macht gebrauchen, wie die neuen Szenen offenbaren. Schwimmen kann der kleine Kerl wohl auch, wie die Teaser zeigen.

Auch kurz zu sehen war die neue Figur, die von Sigourney Weaver (Avatar, Alien) verkörpert wird und auf Seiten der Neuen Republik steht. Die Schauspielerin ließ sich sogar in Person auf der Star Wars Celebration blicken, zusammen mit Pedro Pascal, der Mando spielt.

0:45 The Mandalorian: Im offiziellen Clip aus Staffel 3 stiehlt Baby Yoda (wie so oft) die Show

Autoplay

Was ebenfalls schon zur Story bekannt war: Nach 16 Jahren kehrt der Sohn von Jabba the Hutt zurück - erinnert ihr euch an Rotta? Der kleine Wurmling aus dem Film The Clone Wars von 2009? Der ist jetzt erwachsen und wird diesmal vertont von Jeremy White Allen (The Bear).

Wann wohl der erste Trailer zu The Mandalorian & Grogu aufschlägt? Wir halten die Augen offen.

Auf der Star Wars Celebration dürften noch viele weitere spannende Reveals erfolgen. Wir begleiten die Con natürlich auch über das Osterwochenende, ihr findet also immer die aktuellsten Infos auf GameStar.de. Genießt die Feiertage und lasst uns gern in den Kommentaren hören, ob ihr euch auf den Mando-Film freut!