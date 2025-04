Ahsoka: Nach dem Tod von Ray Stevenson gibt’s zum neuen Darsteller von Baylan Skoll für Staffel 2 ein erstes Bild

Baylan Skoll zählt aktuell unter Fans zu den beliebtesten Star-Wars-Schurken. Die Popularität seines Charakters erlebte Schauspieler Ray Stevenson jedoch nicht mehr. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Premiere der Ahsoka-Serie wurde 2023 von einem tragischen Vorfall überschattet. Schon im Mai desselben Jahres starb der Schauspieler Ray Stevenson überraschend im Alter von 58 Jahren. Kurz darauf folgte sein Star-Wars-Debüt in der Rolle des abtrünnigen Jedi Baylan Skoll.

Für Staffel 2 von Ahsoka haben sich Disney und Lucasfilm nun dazu entschieden, Ray Stevensons Rolle neu zu besetzen. In seine Fußstapfen tritt Stevensons langjähriger Freund Rory McCann, den Fans von Game of Thrones natürlich als Bluthund Sandor Clegane kennen.

So sieht Rory McCann als Baylan Skoll aus

Auf der Star Wars Celebration 2025 wurde jetzt ein erstes Bild von Rory McCann als Baylan Skoll enthüllt, das den 55-jährigen Schauspieler in dunkler Robe und mit orangefarbenen Lichtschwert zeigt:

Welche Rolle spielt Baylan Skoll in Staffel 2 von Ahsoka?

Wohin die Reise von Baylan Skoll in Staffel 2 von Ahsoka geht, wird von einem großen Mysterium überschattet. In der ersten Season verdingte sich der abtrünnige Jedi gemeinsam mit seiner Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakhno) als Söldner für den imperialen Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen), verfolgte aber insgeheim seine eigene Ziele.

Von einem Ruf der Macht nach Peridea geführt, folgte Skoll der Spur jenseits der Grenzen der bekannten Star-Wars-Galaxie. Aktuell ranken sich nur Theorien darum, was Baylan dort erwartet - es soll aber mit den uralten und legendären Göttern der Macht von Mortis zu tun haben.

Skoll und Shin Hati gehen derweil getrennte Wege, während sich sein Padawan an die Fersen von Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu) heftet. Offenbar ist Shin mit den beiden Heldinnen noch nicht fertig … ob dabei ein großer Fan-Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen könnte?

2:11 Kleiner Rückblick gefällig? Hier ist der offizielle Serien-Trailer zu Ahsoka

Was sonst noch zu Staffel 2 von Ahsoka bekannt ist

Auf der Star Wars Celebration 2025 wurden ein paar weitere Details und sogar ein erster Trailer zu Staffel 2 von Ahsoka vorgestellt, der aber noch nicht öffentlich verfügbar ist.

Die wichtigsten Infos haben wie folgt für euch zusammengefasst:

Die Rückkehr von Hayden Christensen als Anakin Skywalker wurde offiziell bestätigt.

Admiral Ackbar der Rebellen-Allianz beziehungsweise der Neuen Republik wird im Kampf gegen Thrawn eine Schlüsselrolle spielen.

Die Dreharbeiten von Ahsoka: Staffel 2 sollen in der Woche vom 21. April 2025 starten - ein Release-Termin ist nicht offiziell bekannt, wäre aber für Ende 2026 realistisch.

Staffel 2 von Ahsoka wird insgesamt acht Episoden umfassen, die allesamt von Showrunner Dave Filoni persönlich geschrieben wurden.

Im Zuge der Star Wars Celebration 2025 in Japan wurden natürlich viele weitere Ankündigungen und Updates zu neuen Krieg-der-Sterne-Projekten geteilt. So zum Beispiel zu den neuen Kinofilmen The Mandalorian & Grogu und Star Wars: Starfighter.

Außerdem steht schon bald der Release von Andor: Staffel 2 an. Am 23. April 2025 geht es mit gleich drei Folgen auf einmal bei Disney Plus los.